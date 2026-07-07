Die Toiletten an deutschen Schulen sind ein Symbol für vieles, was im Bildungssystem schiefläuft. Doch gerade wegen ihres Zustands nehmen sie im Leben vieler Kinder eine prägende Rolle ein: als erster politischer Raum.

Den provokativsten Satz hat Luisa Galli extra in Pink hervorgehoben: „Wenn etwas an der Hebbelschule beschissen ist, dann sind es die Toiletten.“ 1991 stand er in der Schülerzeitung des Kieler Gymnasiums, das die 18-Jährige besucht. Jetzt ist er auf einer großen Plakatwand zu lesen, als Teil einer Ausstellung, die Galli in diesem Schuljahr in ihrem Profilfach Geschichte gestaltet hat. Sie hat dafür das gesamte Schülerzeitungsarchiv seit 1959 durchgearbeitet, Hunderte Ausgaben. Ein Best-of an Artikeln über die Klos ihrer Schule hat sie auf weißen Hintergrund geklebt. Artikel wie „Der Klo-Report“, „The Toilet Saga“ oder „Toilettenterror“. Es geht um verstopfte Abflüsse, Klopapier auf dem Boden, Gestank und Vandalismus.