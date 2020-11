"Da wird noch was fällig": Viele Schulen bereiten sich auf weitere Auflagen vor - nicht nur die Maskenpflicht. Graffito in Dortmund.

Lüften, Masken, Hybrid-Unterricht - was der Kampf einzelner Schulen mit dem Virus in Nordrhein-Westfalen für den Umgang mit der Pandemie im Rest der Republik befürchten lässt.

Von Christian Wernicke, Düsseldorf

Was die Kanzlerin in Berlin für Land befürchtet, das haben sie an der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen schon hinter sich. Den schulischen Ernstfall, den Lockdown der Lehranstalt: Am Montag und Dienstag voriger Woche mussten alle 1300 Schüler zu Hause bleiben, weil 47 der 120 Lehrer nicht unterrichten konnten. 37 waren zur Quarantäne verdammt, 10 weitere fielen wegen anderer Erkrankungen aus. "Da blieb mir nicht anderes übrig als alles zuzumachen", sagt Schulleiter Andreas Tempel.