Von Hubert Wetzel

Montgomery County ist ein Landkreis im US-Bundesstaat Maryland. Er gehört zum Speckgürtel um die Hauptstadt Washington, einige Gegenden sind sehr reich, und die Schulen gehören zu den besten im Land. Montgomery County ist aber auch ein Beispiel für das Chaos, das die Corona-Pandemie im amerikanischen Schulwesen angerichtet hat. Nur in vier republikanisch beherrschten Staaten - Texas, Florida, Iowa und Arkansas - haben die Regierungen die Öffnung aller Schulen angeordnet. Im Rest des Landes entscheiden die Schulbezirke, oft auch einzelne Schulen, wie der Unterricht stattfindet.

In der Praxis sieht das so aus: Der republikanische Gouverneur von Maryland hat alle Schulen aufgefordert, zu öffnen und ihre Schüler persönlich zu unterrichten. Der demokratische Landrat von Montgomery County aber hat das unter dem Druck der Lehrergewerkschaften für die öffentlichen Schulen im County abgelehnt. Die staatlichen Schulen in Montgomery County sind daher zu, die etwa 160 000 Schüler haben ausschließlich Online-Unterricht. Die privaten Schulen im Landkreis, die 30 000 oder 40 000 Dollar Schulgeld pro Jahr verlangen, ließen ihre Schüler dagegen in die Klassenzimmer zurückkehren. Das Ergebnis: Wo ein Kind in Montgomery County derzeit unterrichtet wird, hängt vom Geldbeutel der Eltern ab.

Immerhin hatte Montgomery County genug Geld, um für jeden Schüler einen Laptop bereitzustellen. Auch die Ausgabe des subventionierten Schulessens, auf das viele arme Familien angewiesen sind, wurde gut organisiert. Trotzdem gibt es in den weniger wohlhabenden Gegenden des Landkreises Tausende Kinder - vor allem aus Einwandererfamilien -, denen eine schnelle Internetverbindung fehlt, die zu Hause kein eigenes Zimmer und damit keine Ruhe haben, um am Unterricht teilzunehmen, oder deren Eltern zu beschäftigt sind oder zu schlecht Englisch sprechen, um ihnen mit dem Stoff zu helfen. Die Zahl der Schüler, die ihre Klassen nicht bestehen, ist deswegen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.

Ähnliche Probleme gibt es überall in den USA. Der Unterrichtsausfall verschärft die soziale Spaltung der Gesellschaft. Die Reichen schicken ihre Kinder auf Privatschulen oder heuern Nachhilfelehrer an, die Armen müssen sehen, wo sie bleiben. Experten befürchten, dass eine ganze Generation von Schülern aus benachteiligten Familien abgehängt wird.