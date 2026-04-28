Viele Jungen schneiden in der Schule deutlich schlechter ab als Mädchen. Das zeigt der neue „Chancenmonitor“ des Ifo-Instituts. Laut der Studie besuchen im Durchschnitt 36,9 Prozent der Jungen ein Gymnasium, aber 43,5 Prozent der Mädchen. Dieser „Gender Gap“ verschärfe die ohnehin starken Unterschiede bei Bildungschancen in Deutschland, hieß es. Die soziale Herkunft sei nach wie vor ein entscheidender Faktor, sagte Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) bei der Vorstellung der Ergebnisse in Berlin. Der zweite Faktor aber sei das Geschlecht. Es müsse mehr für die Bildung der Jungen getan werden, sagte die Ministerin.