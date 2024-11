Von Lilith Volkert

Sitzt ein Fahrschüler am Steuer, da öffnet an der Ampel plötzlich jemand die Tür: Achtung, hier und jetzt beginnt die Führerscheinprüfung! Oder auf dem Sportplatz: Eine Leichtathletin, die gerade Hundertmeterlauf trainiert, wird von einem Kampfrichter überrascht. Er möchte die Zeit für die Qualifikation zum nächsten Wettkampf stoppen. Total absurd? Erwachsene müssen im Alltag oft zeigen, was sie können, auch spontan. Doch Leistungs- oder Wissenskontrollen, deren Ergebnisse über die weitere Karriere mitentscheiden, so ganz ohne Vorwarnung? Das gibt es selten.