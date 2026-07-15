Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will künftig alle Vierjährigen nach einheitlichen Standards auf Sprache und Entwicklung testen lassen, um einen guten Übergang zur Grundschule vorzubereiten. Dies geht aus dem Entwurf eines neuen Kita-Gesetzes hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bei Bedarf sollen die Jungen und Mädchen besonders gefördert werden. Dafür verspricht der Bund bis 2034 insgesamt 9,25 Milliarden Euro. Prien hat den Entwurf schon länger vorbereitet und auch mit den für Bildung zuständigen Ländern besprochen. Die CDU-Politikerin setzt damit Ziele aus dem Koalitionsvertrag von Union und SPD um. Hintergrund sind die extrem unterschiedlichen Bildungschancen für Kinder in Deutschland, die sich oft schon in der Grundschule zeigen und dann durch die gesamte Bildungslaufbahn ziehen.