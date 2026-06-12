Die Bundesregierung soll sich nach dem Willen mehrerer Bundesländer gegen Vorstöße zur Aufweichung der Schulpflicht in Deutschland stellen. Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hamburg brachten dafür im Bundesrat einen entsprechenden Antrag ein, über den nun zunächst in den Ausschüssen der Länderkammer weiter beraten wird. Hintergrund sind Forderungen der AfD zur Aufweichung der Schulpflicht, aktuell im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt.