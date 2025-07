Jeder fünfte Schüler in Deutschland möchte laut einer Umfrage nach der Schule erst einmal arbeiten. Besonders junge Menschen mit niedrigem Bildungsniveau wollten nach der Schule zunächst auf eine Ausbildung verzichten und ohne formale Qualifikation arbeiten, erklärte die Bertelsmann Stiftung am Mittwoch in Gütersloh bei der Veröffentlichung der Jugendbefragung „Ausbildungsperspektiven 2025“. Dadurch drohe die Quote an Ungelernten weiter zu steigen.