Jeder fünfte Erwachsene in Deutschland kann kaum lesen und schreiben. Das sind 10,6 Millionen Menschen zwischen 16 und 65 Jahren, wie die Universität Hamburg am Dienstag unter Verweis auf die „LEO PIAAC 2023“-Sonderanalyse mitteilte. Auch die Integration in den Arbeitsmarkt dieser Erwachsenen habe sich nicht verbessert. Bis 2018 hätten Daten der „LEO-Studie“ der Uni Hamburg einen deutlich positiven Trend für die Lese- und Schreibkompetenzen in Deutschland ausgewiesen. Stagniert habe die Entwicklung wegen mehrfacher Krisen zwischen 2018 und 2023, etwa durch die Corona-Pandemie, erklärte die Uni. Von den Menschen mit geringen Lese- und Schreibkenntnissen hätten nur 17 Prozent das Gefühl, auf das politische Geschehen einwirken zu können.