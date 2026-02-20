Seit 26 Jahren erhebt die Pisa-Studie die Leistungen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern aus 81 OECD-Ländern, im Lesen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Fast genauso lange fragen sich Beobachter, was die Länder an der Spitze des Rankings besser machen – auch in Deutschland, wo die Pisa-Ergebnisse 2023 so schlecht ausgefallen sind wie nie zuvor. Der Lehrer Alexander Brand wollte es herausfinden. Er hat Schulen in vier Ländern mit besonders guten Leistungen besucht und darüber das Buch „Die Bildungsweltmeister“ geschrieben.