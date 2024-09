Die Deutschen bewerten die Schulen in ihrem Bundesland laut Ifo-Bildungsbarometer im Schnitt als „befriedigend“ mit der Schulnote 3,0. Die höchste Meinung von ihren Schulen haben demnach die Bayern mit einer Durchschnittsnote von 2,77, gefolgt von Hamburg (2,92), Sachsen (2,94) und Baden-Württemberg (2,95). Am Ende liegen Thüringen und Sachsen-Anhalt (je 3,17) und als Schlusslicht Bremen mit 3,50. Das Ifo-Institut hatte von April bis Juni rund 9.700 Menschen in Deutschland befragen lassen. Die Stichproben seien repräsentativ auch auf Bundeslandebene. Einig sind sich die Befragten, „dass die Staatsausgaben für Schulen steigen sollen“: Die Zustimmung reicht von 73 Prozent in Bayern bis 86 Prozent in Brandenburg. Große Mehrheiten der Befragten erwarten negative Auswirkungen auf die Schülerleistungen durch Lehrermangel (79 Prozent), zunehmende Unterschiede im familiären Hintergrund (66 Prozent) und Zuwanderung (65 Prozent).