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Bildung„Schule ist keine Service-Institution“

Lesezeit: 5 Min.

Viele Kinder in Deutschland erreichen heute nicht die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik. Dabei gibt es schon lange klare Lösungen, um das Schulsystem zu verbessern.
Viele Kinder in Deutschland erreichen heute nicht die Mindeststandards in Deutsch und Mathematik. Dabei gibt es schon lange klare Lösungen, um das Schulsystem zu verbessern. IMAGO/Maskot

Künstliche Intelligenz, Vielfalt, soziale Ungleichheit – oft rennen deutsche Bildungspolitiker wichtigen Entwicklungen nur hinterher, statt sie zu gestalten, findet der Bildungsforscher Kai Maaz. Er fordert eine Abkehr vom Prinzip einer Herz-Lungen-Maschine.

Interview von Vinzent-Vitus Leitgeb

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Kai Maaz ist einer der führenden Bildungsexperten in Deutschland. Der geschäftsführende Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation hat gerade mit Kolleginnen und Kollegen den nationalen Bildungsbericht „Bildung in Deutschland 2026“ veröffentlicht. Seit 20 Jahren wird darin ein umfassender Überblick über Kitas, Schulen und Unis im Land gegeben. Ein Gespräch über Entwicklungen und Probleme.

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