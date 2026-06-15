Künstliche Intelligenz, Vielfalt, soziale Ungleichheit – oft rennen deutsche Bildungspolitiker wichtigen Entwicklungen nur hinterher, statt sie zu gestalten, findet der Bildungsforscher Kai Maaz. Er fordert eine Abkehr vom Prinzip einer Herz-Lungen-Maschine.

Kai Maaz ist einer der führenden Bildungsexperten in Deutschland. Der geschäftsführende Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation hat gerade mit Kolleginnen und Kollegen den nationalen Bildungsbericht „Bildung in Deutschland 2026“ veröffentlicht. Seit 20 Jahren wird darin ein umfassender Überblick über Kitas, Schulen und Unis im Land gegeben. Ein Gespräch über Entwicklungen und Probleme.