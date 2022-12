Die Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden sind im Jahr 2021 um 3,3 Prozent auf 169,3 Milliarden Euro gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete. Der Anteil der öffentlichen Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lag 2021 bei 4,7 Prozent. In die Schulen floss mit 82,8 Milliarden Euro knapp die Hälfte der öffentlichen Bildungsausgaben. Ein knappes Viertel entfiel auf die Kindertagesbetreuung und 20 Prozent auf die Hochschulen. "Umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung gaben die öffentlichen Haushalte damit im Jahr 2021 rund 2034 Euro je Einwohner für Bildung aus", berichteten die Statistiker. Die Länder finanzierten gut zwei Drittel der Bildungsausgaben.