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Schule und AfD„Genau die Lehrer, die wegen der AfD gehen möchten, werden mehr gebraucht denn je“

Lesezeit: 5 Min.

Jugendliche werden über Social Media von radikalen Kräften angesprochen, mit Folgen für das Miteinander im Klassenzimmer – und mit Folgen für Lehrerinnen und Lehrer.
Jugendliche werden über Social Media von radikalen Kräften angesprochen, mit Folgen für das Miteinander im Klassenzimmer – und mit Folgen für Lehrerinnen und Lehrer.
Daniel Karmann/dpa

Was passiert, wenn Lehrkräfte aus Angst vor der AfD schweigen oder Schulen verlassen? Gina Waibel hat Einschüchterungsversuche durch die Partei erlebt und sagt: Gerade jetzt dürften demokratische Pädagogen nicht gehen.

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In Sachsen-Anhalt steht die AfD vor einem großen Wahlerfolg. Gina Waibel, 37, attestiert der Partei demokratiegefährdende Tendenzen. Die Bildungsaktivistin und Influencerin hat bis 2025 in Baden-Württemberg an einer Real- und zwei Gemeinschaftsschulen unterrichtet. Heute hat sie mehr als 130 000 Follower auf Instagram, sie postet zu Bildungspolitik, Unterrichtsmaterialien und Antidiskriminierungsarbeit. Wegen ihrer Kritik an der AfD wurde sie schon öfter bedroht und bedrängt.

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Das Land Sachsen-Anhalt wirbt für sich mit dem Slogan #moderndenken. Die AfD dort will lieber #deutschdenken.  Aber gibt es das überhaupt? Und wenn ja: Wie sieht es aus? Ein Glossar.

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