Es gibt keine Lücke in diesem Grenzzaun, durch den Arturo auf die andere Seite zu Bruder und Vater gelangen könnte. Auch unter der Absperrung ist zu wenig Platz, um in sein altes Leben zurückzukommen. So bleiben ihm nur die Träume, in denen die ganze Familie zusammen ist und er mit dem Bruder Antonio Fußball spielt. Könnte er nicht einen Tunnel graben oder mit einer Brücke die Trennung überwinden? "Am Tagesende jedoch hört er auf zu träumen. Er fragt sich, warum Grenzen überhaupt da sind."

Eine Antwort gibt die Autorin Krystia Basil - die, in Indien geboren, jetzt als Filmproduzentin in New York lebt - in dem knappen kurzen Text ihres Bilderbuchdebüt, auf diese Frage nicht. Aber sie vermittelt Hoffnung für den Jungen, die schon der Titel "Der Himmel ist grenzenlos" andeutet. Eine Stimmung, die besonders von den leuchtenden Bildern, - in Wasserfarben, auf Papier gemalt - der katalanischen Illustratorin Laura Borràs getragen werden und an südamerikanische Landschaften erinnert. Auf den Doppelseiten löst sie die Perspektiven auf und lässt die Träume real erscheinen. So weiß der Junge am Schluss, dass er wieder mit Vater und Bruder zusammenleben wird. "Denn er hat ganz genau geschaut und keine Grenze am Himmel gefunden, nicht eine einzige". (ab 4 Jahre)

Krystia Basil: Der Himmel ist grenzenlos. Mit Illustrationen von Laura Borràs. Minedition, Bargteheide 2019. 32 Seiten, 15 Euro.