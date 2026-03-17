US-Präsident Donald Trump hat seine Drohungen gegen Kuba verschärft und erklärt, er rechne mit der „Ehre“, das Nachbarland „in irgendeiner Form zu übernehmen“. „Ich meine, ob ich es befreie

oder übernehme. Ich glaube, ich kann damit machen, was ich will“, sagte ⁠Trump. Seine Äußerungen erfolgen inmitten bilateraler Gespräche sowie einer Wirtschaftskrise auf der Insel, ‌die durch eine US-Ölblockade nach der ‌Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro verschärft wurde. Die New York Times berichtete, die Absetzung des kubanischen Präsidenten Miguel Díaz-Canel sei ein zentrales US-Ziel bei den Gesprächen.