Ein Prozess gegen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun rückt näher. Die Staatsanwaltschaft München I will spätestens im März Anklage im Fall des insolventen Finanzdienstleisters erheben. Die Staatsanwaltschaft wirft Braun Bilanzfälschung, bandenmäßigen Betrug, Veruntreuung von Konzernvermögen und Manipulation des Aktienkurses vor. Braun, der alles abstreitet, muss sich voraussichtlich auf einen langen Prozess einstellen, der mit einer langen Haftstrafe enden könnte. Zusammen mit Braun könnten auch der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, der frühere Wirecard-Manager Oliver B., sowie ein Ex-Finanzmanager des Konzerns vor Gericht kommen. Ein Sprecher Brauns erklärte am Sonntag, jetzt hektisch eine "Anklage um der Anklage willen" zu basteln wäre "sicher der falsche Weg". Braun sei als Hauptaktionär von Wirecard "auch Hauptgeschädigter einer hinter seinem Rücken aufgebauten Schattenstruktur, von der er nichts wusste und von der er auch nicht profitiert hat". Wirecard war Mitte 2020 pleitegegangen, weil sich ein angebliches Konzernvermögen in Höhe von fast zwei Milliarden Euro als Fälschung erwies. Aktionäre und Banken verloren mehr als 20 Milliarden Euro.