Die Beteiligung von Bürgern an politischen Entscheidungen in Form von Bürgerräten und ähnlichen Versammlungen hat in Deutschland zugenommen. Der Verein „Mehr Demokratie“ zählte in seiner Jahresbilanz für 2024 insgesamt 51 Bürgerrat-Verfahren. Dies seien so viele Bürgerräte wie noch nie. Die nach dem Zufallsprinzip ausgeloste Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern erlebe gerade einen Höhenflug. Von den 51 Verfahren fanden demnach jeweils sechs auf Bundesebene und in den Bundesländern statt. Hinzu kamen 39 kommunale Bürgerräte. Claudine Nierth, Bundesvorstandssprecherin von „Mehr Demokratie“, betonte: „Deutschland erlebt eine Bürgerrat-Welle.“ Die häufigsten Themen waren Klima (17 Verfahren), Verkehr (17 Verfahren) und Stadtplanung (16 Verfahren). Für 2025 seien bereits 24 Bürgerräte fest geplant, hieß es.