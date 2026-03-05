Die Krankenkassen haben das Jahr 2025 mit einem Überschuss von 3,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung bestätigte einen Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung. Doch gebe es „null Grund zur Entwarnung“, sagte der Vorstandsvorsitzende Oliver Blatt. Die Ausgaben der gesetzlichen Kassen stiegen demnach im vorigen Jahr um 7,9 Prozent. Die beitragspflichtigen Einnahmen hätten hingegen nur um 5,3 Prozent zugenommen. Ohne die Beitragserhöhungen zum Jahreswechsel 2024/2025 hätten die Kassen die Ausgaben nicht finanzieren können. 2026 werde der Ausgabenanstieg mit 6,6 Prozent über dem erwarteten Anstieg der Einnahmen von 4,9 Prozent liegen. Die Lücke werde nur durch die Beitragsanhebungen zum 1. Januar geschlossen.