Bei den Jobcentern sind im Vorjahr mehr Widersprüche gegen Bescheide rund um das Bürgergeld eingegangen als noch 2024. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte, erreichten die Jobcenter 501 667 Widersprüche, das sind 78 310 mehr als im Jahr zuvor. Auch die Zahl der Klagen gegen Entscheidungen der Jobcenter stiegen an – von 48 785 auf 53 164. Bearbeitet und entschieden wurden von den Jobcentern im Vorjahr 476 728 Widersprüche. 61,14 Prozent sind demnach zurückgewiesen oder von den Betroffenen selbst zurückgezogen worden. Am häufigsten ging es bei den Widersprüchen um Entscheidungen, die die Berechnung der Unterkunftskosten betrafen, sowie um die Aufhebung und Erstattung von Bürgergeld und um die Anrechnung von Einkommen oder Vermögen. Außerdem widersprachen Bürgergeld-Empfänger Entscheidungen zur Einbehaltung von Bürgergeld bei Überzahlungen und zur fehlenden Mitwirkung.