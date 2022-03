Von Henrike Roßbach, Berlin

Der Satz versteckt sich auf der dritten Seite des Entwurfs zum "Achten Verbrauchsteueränderungsgesetz", das sich insgesamt so liest, wie der Titel klingt. "Die Regelung zur zeitweisen Reduzierung der Biersteuerstaffelsätze läuft zum 1. Januar 2023 aus", steht dort; irgendwo zwischen erstaunlich komplexen Neuerungen beim Kaffeesteuergesetz und eher rätselhaften Regelungen für Brauereien "die auch im Besitz eines Biersteuerlagers sind".

Als Service für all jene, die zwar gerne Bier trinken, aber nicht so gerne sperrige Gesetzestexte lesen, haben die Unionsabgeordneten Antje Tillmann und Sebastian Brehm den Satz am Mittwoch übersetzt, quasi direkt nach dem Kabinettsbeschluss zu besagtem Gesetz. Beide sind nicht nur Finanzpolitiker, sondern auch gelernte Steuerberater, sprich: eher wenig schreckhaft im Umgang mit Verbrauchsteueränderungsgesetzen.

Kleine Brauereien, teilte Tillmann also mit, sollten künftig doppelt so viel Biersteuer zahlen wie zuletzt. Eine "Steuererhöhung zur Unzeit", die "sehr befremdlich" wirke. Brehm sekundierte: "Die Ampel kassiert bei den kleinen und mittleren Brauereien, die für die Biervielfalt in unserem Land stehen, 3,5 Millionen Euro zusätzlich ab." Zahlen müssten das am Ende die Verbraucher, "die jetzt schon durch eine massive Inflation belastet sind".

Nun kann man zwar durchaus zu dem Schluss kommen, dass diese Zeiten nicht einmal mit billigem Bier besonders gut zu ertragen wären, weshalb ein Dreh an der "Biersteuerschraube" (Brehm) der Stimmung im Land tatsächlich eher abträglich sein dürfte. Was die Unionspolitiker aber mit "Unzeit" eigentlich meinen, ist die wirtschaftliche Lage der kleinen Brauereien angesichts gestiegener Preisen für Energie, Transport, Gersten- oder Weizenmalz.

Beim Bier lenkte schon König Ludwig I. ein

Hintergrund des Bieraufstands in der Unionsfraktion ist, dass die große Koalition die Biersteuer für kleine und mittlere Brauereien halbiert hatte, um die Betriebe in der Corona-Krise zu entlasten. Diese Steuererleichterung aber läuft nun wie geplant zum Jahresende aus, so hat es das Kabinett am Mittwoch beschlossen. Oder, um es mit dem Verbrauchsteueränderungsgesetz zu sagen: Die Regelung wird "dementsprechend aus redaktionellen Gründen gestrichen". Laut Tilmann bedeutet das 47,2 Cent mehr je Kasten Bier.

Die Münchner Bierrevolution von 1844 übrigens entzündete sich an der Erhöhung des staatlich festgesetzten Bierpreises um einen Pfennig. Nach wenigen Tagen lenkte König Ludwig I. ein.