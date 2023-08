Das "Crooked House", das schiefe Haus von Himley, war als Pub die Seele des kleinen Ortes in Mittelengland. Dann kauften es Geschäftsleute - und plötzlich stand es in Flammen.

Von Michael Neudecker, London

Irgendwann in den vergangenen Tagen haben sich ein paar Anwohner an der derzeit berühmtesten Baustelle Großbritanniens mit einem Pappschild fotografieren lassen, darauf ein kurzer Satz, der alles zusammenfasst, worum es in dieser Geschichte geht, mindestens. "We want beer & justice" steht auf dem Schild, es ist eine in ihrer simplen Absolutheit fast schon pathetische Forderung. Bier und Gerechtigkeit, sind das nicht die Grundwerte, die dieses wunderbare Land tragen?

Das klingt natürlich übertrieben, aber das große Ganze manifestiert sich manchmal im Kleinen, und die Überreste des "Crooked House" in Himley bei Dudley in Süd-Staffordshire sind nun zu einer Angelegenheit von nationalem Interesse geworden: "Broken Britain" zum Anfassen. Der Abgeordnete für Süd-Staffordshire, der Tory Gavin Williamson, teilte staatstragend mit, das "Crooked House" habe für ihn "Priorität", er wolle für die Bürger "nach Antworten suchen". Und: Die Polizei ermittelt.

Das "Crooked House", das schiefe Haus, war ein ursprünglich als Landhaus gebautes Pub aus dem 18. Jahrhundert in Middle England, nahe Birmingham. Im 19. Jahrhundert sackte als Folge von Minenarbeiten die Erde unter dem Gebäude ab, sodass es von da an an einer Seite etwa 1,20 Meter tiefer stand als an der anderen, mit einer Neigung von knapp 16 Grad. Der Betreiber, eine Brauerei, ließ das Gebäude immer wieder stabilisieren, im März dieses Jahres dann wurde das Pub zum Verkauf angeboten, für 675 000 Pfund. Im Juli wurde das Pub an die Geschäftsleute Carly und Adam Taylor verkauft. Die beiden schweigen öffentlich, zur Kenntnis genommen wurde aber, dass die 34-jährige Carly Taylor auf Instagram Fotos von sich beim Erste-Klasse-Fliegen und Bentley-Fahren postete. Der 44-jährige Adam Taylor wiederum ist Anteilseigner und früherer Direktor einer Firma, die gleich neben dem "Crooked House" eine Deponie betreibt. Und er war schon mal in den Lokalnachrichten in Leicestershire, weil er dort ein örtliches Pub kaufte und nach längerem Gerichtsstreit und gegen den Protest der Dorfbewohner schloss und zu einer Pension umbaute.

Auf dem Bauschutt liegen jetzt viele Blumen

Im Juli, kurz vor dem Verkauf an die Taylors, erreichte die Behörde für Denkmalpflege, Historic England, die Anfrage, das "Crooked House" unter Schutz zu stellen. Am 5. August, kurz nach dem Verkauf an die Taylors, brach im Haus ein Feuer aus. Nur ein paar Tage später wurde die Brandruine abgerissen, ohne Genehmigung, wobei der Abrissbagger offenbar schon vor dem Feuer gemietet worden war. Kurz bevor der Brand ausbrach, sollen angeblich Menschen im Gebäude gesehen worden sein.

Für die Bewohner von Himley ist der Fall eindeutig. Sie finden, dass ihnen gewaltsam nichts weniger als die Seele ihres Ortes genommen wurde. Und zwar auch von Historic England: Ein Architektur-Fachjournal hat mittlerweile gefordert, künftig müsse bei der Frage des Denkmalschutzes der Wert eines Ortes für die lokale Gemeinde noch viel stärker gewichtet werden.

Bier, Gerechtigkeit und der Umgang mit historischen Gebäuden: Die kleine, große und auf jeden Fall bizarre Geschichte des "Crooked House" ist eine zutiefst britische. Ende offen, auch wenn die Bewohner den sofortigen Wiederaufbau verlangen. Sie legten in den vergangenen Tagen so viele Blumen auf dem Bauschutt nieder, dass die Behörden am Dienstag einen Zaun errichten ließen, aus Sicherheitsgründen.