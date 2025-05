Ein Syrer greift in Bielefeld feiernde Fußballfans an. 42 Stunden ist er auf der Flucht, dann fasst ihn die Polizei. Das Motiv: weiterhin ungeklärt, sagen die Ermittler. Doch erste Spuren führen in die Islamisten-Szene.

Von Christoph Koopmann

Spät am Montagabend ist die Jagd vorbei. Nach 42 Stunden. Gegen 22.45 Uhr stürmen schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Polizei eine Wohnung in einer anonymen Mehrfamilienhaussiedlung in Heiligenhaus bei Düsseldorf. Kurz darauf führen sie einen Mann in Jogginghose raus, drücken seinen Kopf nach unten. Es ist Mahmoud M., den sie eineinhalb Tage lang gesucht hatten.