Etwa 14 000 Demonstranten haben am Samstag in Bielefeld gegen einen Neonazi-Marsch protestiert. Dem Aufruf der Partei "Die Rechte NRW" waren nach Polizeiangaben 230 Teilnehmer gefolgt. Die Rechte ist laut NRW-Verfassungsschutzbericht ein Sammelbecken für Neonazis. Sie hatte zum 81. Jahrestag des gegen Juden gerichteten Novemberpogroms der Nationalsozialisten zu einem Marsch zu Ehren einer inhaftierten, mehrfach verurteilten Holocaust-Leugnerin durch Bielefeld aufgerufen. Die Polizei war mit rund 1000 Kräften aus ganz Nordrhein-Westfalen vor Ort. In ihrer Bilanz sprach die Polizei von kleineren Störungen und einem insgesamt friedlichen Verlauf. Elf Personen wurden in Gewahrsam genommen.