Mehr vertrauliche Dokumente in Verbindung mit Biden entdeckt

Berater von US-Präsident Joe Biden haben Medienberichten zufolge mindestens einen weiteren Stapel vertraulicher Dokumente entdeckt. Nachdem bereits im November Geheimdokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident in seinem früheren Büro gefunden worden waren, hätten seine Berater auch andere Standorte überprüft, berichtete am Mittwoch zunächst NBC News und später auch CNN.

Der genaue Geheimhaltungsgrad, Anzahl der Dokumente und die genauen Fundorte sind NBC zufolge noch unklar. Ob die Überprüfungen damit abgeschlossen seien, sei auch noch nicht bekannt. Vom US-Präsidialamt war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Vor zwei Tagen hatte der Sonderermittler des Präsidenten, Richard Sauber, mitgeteilt, dass etwa zehn vertrauliche Dokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident in seinem früheren Büro bei der Denkfabrik Penn Biden Center gefunden worden waren. Bidens Anwälte hätten sie umgehend das Nationalarchiv übergeben.

Biden zeigte sich am Dienstag überrascht von dem Fund und sagte volle Kooperation bei der Aufklärung zu. Brisanz erlangt der Fund, weil derzeit das US-Justizministerium den Umgang des früheren Präsidenten Donald Trump mit geheimen Unterlagen prüft. Im August 2022 waren in seinem Anwesen in Florida bei einer Razzia etwa 100 als vertraulich eingestufte Papiere gefunden worden. Die Unterlagen seien alle freigegeben und sicher verwahrt worden, hatte Trump damals erklärt.