Sollte Joe Biden gehofft haben, sein Interview im Fernsehsender ABC von Freitagabend würde die Unruhe unter den Demokraten zumindest vorübergehend beenden, so war diese Hoffnung vergebens. Es war kein schlechter Auftritt, aber er war eben auch nicht so überzeugend, dass die Partei in ihrer Gänze über Bidens katastrophalen Abend in der Präsidentschaftsdebatte mit Donald Trump vor gut einer Woche hinwegsehen wollte.

Am Samstag meldete sich die Abgeordnete Angie Craig aus Minnesota zu Wort. Die Entscheidung sei ihr schwergefallen, teilte sie in einem Statement mit, das sie unter anderem auf der Plattform X veröffentlichte, doch sie sei zu dem Schluss gekommen, dass Biden bei den Wahlen im November nicht gegen Trump gewinnen könne. Dabei verwies sie ausdrücklich nicht nur auf die Debatte, sondern auch darauf, wie der Präsident anschließend mit dem Auftritt umgegangen ist. Er hat versucht, ihn als „schlechten Abend“ kleinzureden und mehrere Erklärungen angeführt, darunter Jetlag, obwohl sein letzter Auslandsflug mehr als eine Woche zurücklag.

SZ Plus Joe Biden : Eine schrecklich stolze Familie Hinfallen, aufstehen, weiterkämpfen, das war immer das Credo der Familie Biden. Und so wollten sie auch mit dem vergeigten TV-Duell umgehen. Nur: Bei den Demokraten wird die Unruhe jeden Tag größer. Und das scheint nun auch den Präsidenten zu verunsichern. Von Boris Herrmann und Christian Zaschke

Craig ist bereits die fünfte demokratische Abgeordnete, die Biden dazu aufruft, den Weg für eine andere Kandidatin oder einen anderen Kandidaten freizumachen. Der erste war der Texaner Lloyd Doggett, ein bestens vernetzter Politiker, der seit fast 30 Jahren im Repräsentantenhaus sitzt. Ihm folgen Abgeordnete aus Arizona, Massachusetts und Illinois. Sie alle verwiesen ausführlich auf die großen Verdienste von Biden, für die ihm größter Dank gebühre. Sein Vermächtnis sei gesichert.

Doch jetzt gehe es darum, mit einer frischen Kraft in den Wahlkampf gegen Donald Trump zu ziehen. Angie Craig schrieb am Samstag: „Es ist nur wenig Zeit, um sicherzustellen, dass wir einen Kandidaten haben, der am besten dafür geeignet ist, für unsere Sache einzutreten und zu gewinnen.“ Recht unmissverständlich sagte sie Biden damit nicht nur, er solle zur Seite treten, sondern auch, dass er das doch bitteschön rasch tun solle.

Pressekonferenz während des Nato-Gipfels geplant

Zumindest dem zweiten Teil des Wunsches wird Biden nicht nachkommen. Er hat unmissverständlich gesagt, dass er um seine Kandidatur kämpfen wolle. Für den Sonntag hatte kurzfristig er zwei Wahlkampfauftritte in Pennsylvania angesetzt. In der kommenden Woche steht der Nato-Gipfel in Washington an, bei dem er eine zentrale Rolle spielen wird. Für den Donnerstag hat Biden eine Pressekonferenz angekündigt.

Dass US-Präsidenten eine Presskonferenz geben, ist an sich nichts Besonderes, zumal, wenn sie Gastgeber eines Nato-Gipfels sind. Doch Biden gibt äußerst selten Presskonferenzen, weil er auf diesen nicht auf vorgefertigte Texte zurückgreifen kann. Diesmal wird er unter besonderer Beobachtung stehen, und obwohl es auf diesem Gipfel um Sicherheitspolitik geht, um Krieg und Frieden in der Welt, dürfte Biden klar sein, dass er auch und womöglich vor allem zu seiner geistigen Fitness befragt wird.

In der vergangenen Woche hatte sich Biden mit demokratischen Gouverneuren ausgetauscht, manche waren ins Weiße Haus gekommen, andere waren am Bildschirm zugeschaltet. Bei diesem Meeting hatte der Präsident gesagt, er müsse mehr schlafen und keine Termine nach 20 Uhr mehr wahrnehmen. Das hatte den Glauben daran, dass 81 Jahre alte Biden der richtige Mann dafür ist, den Knochenjob im Weißen Haus für weitere vier Jahre zu übernehmen, nicht unbedingt bestärkt. Es stand auch im Gegensatz zu der von seinem Team oft verbreiteten Geschichte, Biden arbeite so viel, dass er seine jüngeren Mitarbeiter an den Rand der Erschöpfung bringe.

Senatoren könnten Druck auf Biden machen

In dem ABC-Interview hatte Biden zurückgewiesen, dass die Umfragen ihm eine Niederlage gegen Trump prophezeien, obwohl sie genau das tun. Die Umfragen, die er zu Gesicht bekomme, sähen anders aus, sagte er. Auch, dass seine Zustimmungswerte bei lediglich 36 Prozent lägen, wies er als falsch zurück. Und dass es unter den Demokraten Stimmen gebe, die seinen Rückzug fordern? „Sie haben alle gesagt, ich solle im Rennen bleiben“, beharrte er, „niemand von ihnen hat gesagt, ich solle zur Seite treten.“

Das ist womöglich eine selektive Wahrnehmung. Die fünf Abgeordneten, die bereits offen gefordert haben, er solle den Weg frei machen, sind das eine. Das andere ist ein Bericht der Washington Post, demzufolge der Senator Mark Warner unter seinen Kolleginnen und Kollegen eine Debatte über Bidens Zukunft angestoßen hat. Warner ist als Vorsitzender des Geheimdienstausschusses im Senat einer der einflussreicheren Politiker in der Hauptstadt. Sollte er eine Gruppe von Senatoren zusammenbringen, die sich gegen Biden stellt, wird der Druck noch weiter steigen.

Zwei demokratische Senatoren würden sich dieser Rebellion sicherlich nicht anschließen. John Fetterman aus Pennsylvania forderte auf X, die Demokraten müssten jetzt Rückgrat zeigen. „Joe Biden ist unser Mann“, schrieb er. Sein Kollege Chris Coons aus Delaware, dem Bundesstaat, in dem Biden wohnt, schrieb ebenfalls auf X, er könne es nicht erwarten, dem Präsidenten im Kampf gegen Trump zu helfen und im November zu gewinnen.

Weil die USA am vergangenen Donnerstag den Unabhängigkeitstag begingen, hatten viele Mitglieder des Kongresses die Hauptstadt verlassen, um zu Hause in ihren Wahlkreisen zu feiern. An diesem Montag füllt sich der Kapitolshügel wieder, und unter den Demokraten dürfte es dann in vielen Runden hinter verschlossenen Türen nur um ein Thema gehen: Wie lange kann Joe Biden noch durchhalten?