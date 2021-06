In den USA hat Präsident Joe Biden nach monatelangen Verhandlungen eine Einigung zu einem billionenschweren Infrastrukturpaket verkündet. "Wir haben einen Deal", sagte der Demokrat am Donnerstag nach Verhandlungen mit Senatoren beider Parteien. Der gemeinsame Vorschlag sieht Ausgaben über acht Jahre von 1,2 Billionen Dollar etwa für Straßen, Flughäfen und Brücken, aber auch Breitband, E-Auto-Ladestellen und das Stromnetz vor. Für die Finanzierung sind unter anderem Einnahmen in Höhe von 100 Milliarden Dollar durch das Aufspüren von unbezahlten Steuern sowie aus nicht verwendeten Mitteln gegen die Coronavirus-Pandemie vorgesehen. Es fehlen allerdings die von Biden geforderten Ausgaben etwa für das Kinderwohl, die Gesundheitsversorgung und das Klima, die unter dem Schlagwort "menschliche Infrastruktur" zusammengefasst worden waren. Diese wollen die Demokraten in einem getrennten Paket durch den Kongress bringen.