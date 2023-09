Von Peter Burghardt, Washington

Joe Biden bekam ein Megafon und stieg auf ein Podest, dann sprach er da zwischen diesem Streikkommando in Michigan. Angereist war der US-Präsident am Dienstag mit der Air Force One sowie einer Limousine, die als The Beast bekannt ist. Sie stammt ebenso vom Hersteller General Motors wie zum Beispiel der alte Corvette Stingray in seiner Privatgarage in Delaware. Aber hier im Westen von Detroit war Biden nun nicht nur Freund von Autos, sondern vor allem Freund von Arbeitern, die vor den Toren ihrer Firmen wie GM für mehr Geld demonstrieren.