Von Leopold Zaak

Krieg in der Ukraine

Biden: USA könnten Ukraine nach Kriegsende Schutz bieten wie Israel. Den Vorschlag bezieht der US-Präsident auf die Zeit zwischen Kriegsende und einem möglichen Nato-Beitritt. Israel wird von den USA jedes Jahr mit rund 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfen unterstützt. Der ukrainische Präsident Selenskij knüpft seine Teilnahme am Nato-Gipfel in Vilnius an Bedingungen. Zum Liveblog

MEINUNG Schutz für die Ukraine gibt es nur im Bündnis (SZ Plus)

Nato-Partner kritisieren Lieferung von Streumunition an Ukraine. Großbritannien und Spanien stellen sich gegen den Einsatz, auch UN-Generalsekretär Guterres zeigt sich skeptisch. Aus Deutschland kommt ebenfalls Kritik an der US-Entscheidung, die umstrittene Streumunition zu liefern. Bundespräsident Steinmeier hingegen verteidigt die Lieferung. Die Ukraine wirkt indes erleichtert. Zum Artikel

Was heute wichtig war

28 Verletzte nach Ausschreitungen bei Eritrea-Festival in Gießen. Am Samstag durchbrechen Gegner des eritreischen Regimes Absperrungen und verletzen 28 Polizisten. Inzwischen ist die Lage beruhigt und alle Verletzten haben das Krankenhaus verlassen. Das Festival steht in der Kritik, weil dem Veranstalter eine Nähe zum diktatorischen Regime in dem ostafrikanischen Land nachgesagt wird. Zum Artikel

Top-Ökonomin Schnitzer stellt Witwenrente infrage. Stirbt ein Ehepartner, bekommt der andere einen Teil von dessen Rente weiter. Das will die Vorsitzende des Sachverständigenrats ändern. Stattdessen sollen die in einer Ehe von beiden erworbenen Rentenansprüche hälftig aufgeteilt werden, schlägt sie vor. Kritik an dem Vorschlag kommt von CSU-Chef Söder, aus der FDP und vom Sozialverband VdK. Zum Artikel

Formel 1: Verstappen gewinnt auch in Silverstone. Der amtierende Weltmeister dominiert die Rennserie weiter nach Belieben. Zweiter wird Norris im McLaren, Dritter Hamilton im Mercedes. Verstappen hat nun einen Vorsprung von 99 Punkten auf seinen Red-Bull-Teamkollegen Perez. Zum Artikel

Tour de France: Pogacar holt wichtige Sekunden auf Vingegaard auf. Der Slowene zieht am Puy de Dôme am dänischen Vorjahressieger Vingegaard vorbei, kann ihm aber das Gelbe Trikot des Führenden nicht abnehmen. Der Abstand zwischen den beiden Fahrern bleibt weiter knapp. Den Etappensieg holt sich der Kanadier Woods. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: