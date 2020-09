Joe Biden liegt in den Umfragen vor US-Präsident Trump. Manches spricht dafür, dass das bis zur Wahl so bleibt - aber nicht alles.

Von Thorsten Denkler, New York

Die Rechnung ist auf den ersten Blick so einfach wie einleuchtend. Der Demokrat und Trump-Herausforderer Joe Biden mag zwar in fast allen Umfragen vor dem US-Präsidenten liegen. Aber Bidens Parteifreundin Hillary Clinton lag zum gleichen Zeitpunkt 2016 auch vor Trump. Sogar noch am Wahltag. Und dann hat sie doch verloren.

"Wacht auf!", twitterte Ende August der linke US-Filmemacher Michael Moore mit Verweis auf Vergleichsdaten zwischen Biden und Clinton. Der konservative Autor David Harsanyi stellt in einem Meinungsbeitrag für die Detroit News fest, dass Biden "mitten in einer Pandemie und dem daraus folgenden wirtschaftlichen Zusammenbruch hinter Clinton zurückbliebt". Das sei in mehreren Bundesstaaten der Fall, die auf der Kippe stehen. Er fragt: "Was passiert, wenn das Coronavirus in den nächsten Monaten an Macht verliert oder sich die Wirtschaft weiter erholt?"

Viele Demokraten sind sich all dessen durchaus bewusst. Das Trauma von 2016 sitzt noch tief. Noch in der Wahlnacht wurde Clinton damals ein überragender Sieg vorausgesagt. Dann verlor sie Wisconsin, Michigan und schließlich Pennsylvania. Alles Bundestaaten, die als sicher demokratisch galten. Der Traum von der ersten Frau im Weißen Haus war ausgeträumt. Obwohl Clinton USA-weit letztlich gut drei Millionen Stimmen mehr bekommen hat als Donald Trump.

Dass Trump dennoch gewinnen konnte, hängt mit dem Präsidentschafts-Wahlsystem in den USA zusammen. Der Präsident wird vom so genannten "Electoral College" gewählt. Das Gremium setzt sich zusammen aus Wahlleuten, die von den Bundestaaten entsprechend ihrer Bevölkerungsstärke dorthin entsendet werden. In den meisten Bundestaaten gilt: "The winner takes all." Wer in einem Bundesstaat die meisten Stimmen hat, bekommt alle Wahlleute-Stimmen zugesprochen. Genau darauf hatte Trump seinen Wahlkampf ausrichtet.

Clinton hat dann zwar in bevölkerungsreichen Staaten wie Kalifornien oder New York große Wahlsiege eingefahren. Aber Trump hat dafür in vormals demokratischen Staaten knapp gewonnen. Ihm hat in den drei genannten Staaten ein Vorsprung von zusammen 80 000 Stimmen gereicht, um sich letztlich die Mehrheit im Electoral College zu sichern.

Auch diesmal hat Trump einen Vorteil im Electoral College. Der US-Umfrage-Guru Nate Silver, Gründer der Umfrage-Analyse-Webseite fivethirtyeight.com, geht davon aus, dass Joe Biden im Mittel der Umfragen mindestens vier Prozent vor Trump liegen muss, um seine Siegchance auf über 50 Prozent zu hieven. Anders gesagt, gewinnt Biden mit zwei bis drei Prozentpunkten Vorsprung ist es immer noch wahrscheinlicher, dass der Sieger Trump heißt.

Silvers Prognose-Modell berechnet seit einigen Wochen die Siegchancen für Biden und Trump. Für Biden liegt sie stabil bei etwa 70 Prozent. Für Trump bei 30 Prozent. In das Modell fließen jede Menge äußere Faktoren ein. Schwankungen an der Börse etwa oder mögliche Enthüllungen über den einen oder den anderen Kandidaten. Wenn sich das Modell allein auf die bisherigen Umfragedaten beziehen würde, sagt Silver in seinem Podcast , dann lägen Bidens Siegchancen gar bei über 90 Prozent.

Doch auch jetzt gilt: Natürlich kann Trump die Wahl 2020 noch gewinnen. Er muss nur ein paar wichtige Swing States erobern, die mal von Republikanern, mal von Demokraten gewonnen werden. Florida etwa. Von dort kommen 29 Wahlleute für das Electoral College. 270 Stimmen braucht es, um im Electoral College zum Präsidenten gewählt zu werden. Floridas Stimmen könnten einen Kandidaten über die Zielmarke bringen.

In den meisten Prognosen wird Biden ein Sieg in Florida prognostiziert. Aber es ist knapp. Am Montag kamen zwei neue Umfragen heraus. In der einen liegen Trump und Biden im Sonnenstaat mit je 48 Prozent Kopf an Kopf. In der anderen führt Trump mit drei Prozentpunkten Vorsprung. Im Mittel der jüngsten Umfragen hat Biden einen knappen Vorsprung von 1,4 Prozentpunkten.

Die Jackpot-Frage dieser Wahl lautet: In welchen Bundesstaaten wird alles entschieden? Zwei Bundesstaaten scheinen besonders wichtig zu sein. Pennsylvania, das 20 Stimmen im Electoral College stellt und wo Trump 2016 überraschend gewonnen hat. Und Arizona. Zehn Wahlleutestimmen gibt es hier zu holen. Trump hat den Staat 2016 beide Staaten gewonnen. Derzeit aber führt Biden in Arizona im Mittel der Umfragen mit 4,7 Prozentpunkten, in Pennsylvania mit 4,4 Prozentpunkten. Gewinnt Biden beide Staaten, dann kann er sich sogar leisten Michigan und Wisconsin zu verlieren, twitterte Silver.

Wenn sich nicht 2016 wiederholt, rufen da besorgte Demokraten. Allerdings ist jede Wahl anders. Das gilt auch jetzt. Zwischen Clinton 2016 und Biden 2020 gibt es jedenfalls eklatante Unterschiede:

Biden hat noch bevor er seine Kandidatur bekanntgegeben hat im Mittel der Umfragen vor Trump gelegen. Er führt seit Anfang 2019 kontinuierlich mit einem Vorsprung von sechs bis neun Prozentpunkten. Derzeit sind es knapp über sieben Prozentpunkte. Clinton hat zwar auch durchgängig geführt. Aber es ging in den Umfragen immer wieder rauf und runter für sie. In ihren Hochphasen hat sie im Mittel mal 7,5 Prozentpunkte Vorsprung. Zeitweise schmolz dieser dann wieder auf deutlich unter zwei Prozentpunkte zusammen. Das ist Biden bisher nicht passiert.

Mit Clinton wussten deutlich mehr Menschen nichts anfangen als jetzt mit Biden. Über alle Wählergruppen gaben 43 Prozent der Befragten in einer Auswertung vom August 2016 an, Clinton nicht zu mögen. Dasselbe Umfrageinstitut sieht diesen Wert für Biden im August 2020 bei nur 35 Prozent. Ein Unterschied von acht Prozentpunkten. In der wichtigen Gruppe der unabhängigen Wähler liegt der Unterscheid sogar bei 20 Prozentpunkten zugunsten von Biden. Was ein Grund ist, weshalb Bidens Zustimmungswert gut acht Prozentpunkte vor Trump liegt. Clinton hingegen war zeitweise mindestens so unbeliebt wie Trump.

Im Wahlkampf 2016 waren zwei Wochen vor der Wahl noch 15 Prozent der Wähler unentschieden, wem sie ihre Stimme geben wollen. Nachwahl-Erhebungen haben gezeigt, dass viele von ihnen letzten Moment ihre Stimme für Trump abgegeben haben. Jetzt, knapp zwei Monate vor der Wahl, gelten nur noch etwa fünf Prozent der Wähler als unentschieden. Und unter denen gibt es eine Tendenz für Biden.

Bleibt die große Frage, ab all diesen Umfragen zu trauen ist? Zweifler geben meist zwei Gründe an, warum sie das eher nicht tun: Weil angeblich Trump-Wähler in Umfragen ihre Präferenz lieber verschweigen. Und weil die Prognosen 2016 ja auch so eklatant daneben lagen.

Nate Silver etwa ist 2016 in die Kritik geraten, weil sein Prognosemodell angeblich Clinton als sichere Siegerin vorhergesagt habe. Was so nicht stimmt. Im Wahlkampfendspurt gab es nach seinen Daten wie jetzt für Biden eine 70-prozentige Siegwahrscheinlichkeit für Clinton. Und nur eine zehn-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Split Vote für Trump kommt, dass also Trump keine Mehrheit im Wahlvolk, dafür aber im Electoral College gewinnt. Das weniger wahrscheinliche Szenario wurde in der Wahlnacht dann bekanntlich 100-prozentige Gewissheit.

Silver ist nach der Wahl von einigen Journalisten rehabilitiert worden. Sie räumten ein, dass ihre Branche eine 70:30 Chance als bombensichere Sache verkauft habe. Es waren andere, die wirklich daneben lagen. Die Huffington Post etwa hatte Clintons Siegchance auf 98 Prozent taxiertet. Ähnlich sicher also wie das positive Ergebnis eines Vaterschaftstests. Silver hingegen hatte eine gute Woche vor der Wahl gewarnt, die Wahrscheinlichkeit steige, dass es zu einem Split Vote kommt. Nur hören wollte das so gut wie keiner.

Tatsächlich aber gab es 2016 ein großes Versäumnis. Die Umfragedaten wurden nicht nach Bildungshintergrund gewichtet. Ein Problem, dass alle Umfrage-Institute gleichermaßen haben, ist: Es ist praktisch unmöglich, ein repräsentatives Ergebnis allein aus den Antworten der Befragten zu destillieren. Grob gesagt: Mittelalte, weiße Frauen sind eher bereit, an einer Umfrage teilzunehmen, als junge afroamerikanische Männer.

Darum werden die Rohdaten nach bestimmten Formeln gewichtet, um die Unwucht auszubügeln, die sich aus der Zugehörigkeit der Befragten zu einem Geschlecht, einer ethnischen Gruppe oder einer Alterskohorte ergeben. In der Praxis geht es dann schlicht darum, dass die Antworten etwa eines jungen, afroamerikanischen Mannes "doppelt gezählt wird", erklärt Nate Silver.

Das hat auch immer gut funktioniert. Das Problem 2016 war, dass Bildungs-Unterschiede nicht gewichtet wurden. Weniger gebildete Schichten waren bis 2008 eine Bank für die Demokraten. Bis zu den Zwischenwahlen 2014 spielte dann der Bildungshintergrund für das Wahlverhalten statistisch zunächst keine Rolle. Ob College-Abschluss oder nicht, das Wahlverhalten war nahezu identisch.

2016 aber haben Wählerinnen und Wähler ohne College-Abschluss plötzlich deutlich häufiger republikanisch gewählt als solche mit abgeschlossenem Studium. In den Umfrageergebnissen spiegelte sich diese Veränderung aber nicht wieder. Die Umfragen haben die Lage von Clinton also etwas besser gezeichnet, als sie in Wahrheit war. Diesen Systemfehler haben die meisten Umfrageinstitute inzwischen behoben.

Schwierig bleiben aber manche Umfragen auf Bundestaatsebene. Gerade in kleinen Staaten wie Nevada oder Nebraska werden Umfragen im besten Fall einmal im Monat durchgeführt. In Arkansas etwa hat es in diesem Jahr erst eine qualitativ nicht gerade herausragende Umfrage gegeben. Die sah Trump vorne. Aber das ist in dem Fall vielleicht auch nicht von Bedeutung. Seit 1972 haben den Staat nur drei Mal Demokraten in Präsidentschaftswahlen gewinnen können.

Eine andere Frage ist, ob Trump-Unterstützer sich womöglich nicht trauen, ihre politische Haltung am Telefon kundzutun? Trump und seine Kampagne nutzen dieses Argument gerne, um die schlechten Umfragewerte für Trump zu erklären. Trump sagte etwa, er haben eine "stille Mehrheit" hinter sich. Sein Umfragespezialist John McLaughlin, erklärte, dass die von ihm so benannten "versteckten Trump-Wähler" am Wahltag beweisen werden, wie falsch die Umfrageinstitute lägen.

Nate Silver hält das für ausgeschlossen. Wenn er die vielen Trump-Unterstützer sehe, die Land auf Land ab, mit wehenden Fahnen für ihren Kandidaten werben, dann kann er nicht erkennen, was an der Theorie des schüchternen Trump-Wählers dran sein soll. Dagegen spricht auch, dass etwa zwei Drittel der Trump Unterstützer ihren Kandidaten mit großem Enthusiasmus stützen. "Die Leute sind froh, darüber zu reden zu können, wen sie wählen wollen.", sagt Silver.

Vollends klären lässt sich die Frage aber wohl nicht. Der Meinungsforscher David Winston, der meist für Republikaner im Kongress arbeitet, sagte, die Idee, dass die Befragten Menschen nicht die Wahrheit sagen, sei zwar nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aber wohl schwer zu beweisen: "Was wollen Sie machen? Sie fragen, ob sie lügen?"

Obwohl also auch im Vergleich zu 2016 mehr für einen Sieg von Bidens spricht als für dessen Niederlage, festlegen lassen würde sich auch Nate Silver nicht. "Es ist absolut möglich, dass wir am Tag nach der Wahl aufwachen, und Trump gewinnt entgegen aller Prognosen. Es ist aber genauso möglich, dass wir aufwachen und Biden gewinnt mit zwölf Prozentpunkten Vorsprung statt mit acht oder sieben." Mit anderen Worten: Es ist noch alles offen.