USA:Bidens Vorlage für Trump

Auch der jetzige US-Präsident hat in einem privaten Büro geheime Dokumente aufbewahrt. Die Republikaner wüten, schließlich rückte bei Donald Trump deshalb das FBI an.

Von Fabian Fellmann, Washington

Nun fegt auch über Joe Biden ein politischer Sturm hinweg, weil er liederlich mit streng vertraulichen Unterlagen umging. Seine Anwälte haben in einem seiner Büros eine "geringe Anzahl" an geheimen Dokumenten gefunden, die dort nicht hingehörten, wie das Weiße Haus am Montagnachmittag bestätigte. Allerdings kommunizierte es darüber nicht aus freien Stücken, sondern erst, nachdem mehrere Fernsehstationen über den Vorfall berichtet hatten.

Für Donald Trump ist das ein gefundenes Fressen. Er rief auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social nach FBI-Razzien "in den vielen Häusern des Joe Biden, vielleicht sogar im Weißen Haus". Die Bundespolizei hatte am 8. August sein Anwesen in Mar-a-Lago in Florida durchsucht und dabei mehrere Hundert vertrauliche Dokumente sichergestellt.

Bidens Fehler wurde durch seine eigenen Anwälte entdeckt

Die Ähnlichkeiten zwischen dem Verhalten Bidens und Trumps sind allerdings bisher nur oberflächlicher Natur. Bidens Fehler wurde durch seine eigenen Anwälte entdeckt, als sie ein Bürozimmer räumten, das er von 2018 bis 2020 benutzt hatte, zwischen seiner Amtszeit als Vizepräsident von Barack Obama und dem Amtsantritt als Präsident.

Um welche Art von Akten es sich handelte, ist noch nicht klar. Unbestätigten Medienberichten zufolge geht es um etwa ein Dutzend Dokumente. Laut Bidens Anwälten lagen diese in einem verschlossenen Aktenschrank in einem Büro Bidens bei einem Thinktank, der seinen Namen trägt. Das Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement wurde 2018 von der Universität von Pennsylvania eröffnet.

Als Bidens Anwälte die Akten fanden, schalteten sie am selben Tag das Nationalarchiv ein. Justizminister Merrick Garland betraute daraufhin einen Bundesstaatsanwalt, der noch von Donald Trump ernannt worden war, mit einer Untersuchung.

Der Kontrast zu Trumps Gebaren könnte größer nicht sein. Er hatte mehrere Hundert geheimer Akten oberhalb seines privaten Clubs aufbewahrt, wiewohl ebenfalls in einem verschlossenen Raum. Die Herausgabe an das Nationalarchiv verweigerte er mehrere Monate. Erst als Reaktion auf Trumps Hinhaltetaktik erlaubte das Justizministerium die Razzia in Mar-a-Lago. Dort fanden die FBI-Agenten derart geheime Unterlagen, dass sie nicht einmal die Berechtigung besaßen, alle zu sichten.

Trump stellt seinen Nachfolger als Marionette Chinas dar

Besonders verärgert sind die Republikaner nun, weil Bidens Anwälte die Akten schon am 2. November entdeckt hatten, also eine knappe Woche vor den Zwischenwahlen. Sie wollen untersuchen, warum das erst zwei Monate später publik wurde. Zudem weben sie fleißig weiter an ihrem Netz von Verschwörungstheorien. Trump etwa behauptete auf Truth Social, Bidens Thinktank habe 54 Millionen Dollar Spenden aus China erhalten. Das stimmt zwar nicht: Das Geld floss an die Pennsylvania University, so wie an viele andere US-Universitäten auch. Für Trump reicht das jedoch, um Biden als Marionette Chinas darzustellen. "Das ist viel Geld", schrieb er. "Sie haben die vertraulichen Unterlagen gesehen!" Seine Verbündete Marjorie Taylor Greene verstieg sich zur Behauptung, "Joe Biden hat geheime Dokumente gestohlen", andere sprachen von "Landesverrat".

Ein auf solche Fragen spezialisierter Anwalt spielte die Bedeutung des Vorfalls herunter. Der Biden-Fall werde nun untersucht, allerdings geschehe das ziemlich häufig, schrieb Mark S. Zaid auf Twitter. Im Fall Trump sei nur wegen dessen Verzögerungstaktiken ein Strafverfahren eröffnet worden.

Einfach beiseitewischen kann Biden den Fall trotzdem nicht. Er hatte Trumps Verhalten "komplett unverantwortlich" genannt. Dieses Zitat hauen ihm nun die Republikaner um die Ohren, die seit Freitag das Abgeordnetenhaus kontrollieren - und damit allerlei Untersuchungen gegen Biden lancieren können. Sie werden keine Mühe scheuen, um weitere Beispiele ans Licht zu bringen, bei denen auch Biden sich ihrer Meinung nach unverantwortlich verhalten hat.