Eine gewaltsame Einnahme "wird die ganze Region destabilisieren", ähnlich wie im Falle der Ukraine, so Biden.

Der US-Präsident plant offenbar, von der bisherigen Strategie in der Region abzurücken: Im Fall eines chinesischen Angriffs würden die Vereinigten Staaten hinter Taiwan stehen, sagt Biden bei einem Besuch in Japan.

Im Falle eines Angriffs auf Taiwan würden die USA den Inselstaat Präsident Joe Biden zufolge auch militärisch verteidigen. China habe kein Recht, sich Taiwan mit Gewalt einzuverleiben, betonte Biden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida in Tokio. Chinas Verhalten, darunter Militärmanöver und Flüge nahe der Insel, "flirte mit der Gefahr". Der US-Präsident sagte, er aber nicht davon aus, dass China tatsächlich versuchen werde, Taiwan anzugreifen.

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Der Konflikt schwelt, seitdem sich chinesische Nationalisten nach der Niederlage gegen die Kommunisten um Mao Zedong auf die Insel zurückzogen und de facto einen zweiten chinesischen Staat schufen.

Auf die Frage, ob die USA Taiwan im Angriffsfall auch militärisch verteidigen würden, sagte Biden: "Ja. Das ist eine Verpflichtung, die wir eingegangen sind." Eine gewaltsame Einnahme Taiwans würde die ganze Region destabilisieren und dem ähneln, was in der Ukraine passiert sei, sagte Biden mit Blick auf den russischen Angriffskrieg. Biden hatte bereits Ende vergangenen Jahres erklärt, die USA hätten eine "Verpflichtung", Taiwan im Angriffsfall beizustehen. Bislang schlug sich das in Waffenlieferungen nieder.

Die Frage nach militärischem Beistand im Angriffsfall hatten die USA bisher bewusst offengelassen, weil ein solcher von Peking als Verstoß gegen die "Ein-China-Doktrin" gesehen würde. Mit dieser "strategischen Mehrdeutigkeit" der USA sollte Peking unsicher bleiben, was die USA im Kriegsfall tun würden. Biden sagte nun, dass die USA zwar der Ein-China-Politik zustimmten, "aber die Idee, dass es mit Gewalt genommen werden könnte, nur mit Gewalt, ist schlicht nicht angebracht." Gleichzeitig unterstrich der Präsident, dass die amerikanische Taiwan-Politik "sich kein bisschen geändert" habe.

Eine formelle militärische Beistandserklärung haben die USA in Asien bislang den engen Verbündeten Japan und Südkorea vorbehalten. Dort sind auch jeweils US-Streitkräfte stationiert.

Neue Wirtschaftsinitiative im Indo-Pazifik

Um einen Gegenpol zum wachsenden Einfluss Chinas zu schaffen, rufen die USA zudem eine neue Initiative zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der Indo-Pazifik-Region unter ihrer Führung ins Leben. Dem Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) genannten Rahmenabkommen gehören auch Japan, Australien, Indien und neun weitere Staaten an.

Es handelt sich dabei nicht um ein Freihandelsabkommen, eine Senkung von Zöllen ist nicht vorgesehen. Biden zeigte sich aber in Tokio überzeugt, dass das IPEF "konkrete Vorteile" für die Region bringe. Man wolle "gemeinsam daran arbeiten, eine Wirtschaftsordnung zu schaffen, die in den kommenden Jahren nachhaltiges Wachstum, Frieden und Wohlstand in der Region Indo-Pazifik sicherstellt", sagte Japans Regierungschef Fumio Kishida.