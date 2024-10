Staatsbesuch:Biden auf Nachhol-Tour

Ein hoher US-Regierungsbeamter kündigte an, dass Biden auch das Gipfeltreffen der Kontaktgruppe zur Unterstützung der Ukraine nachholen will. Es hätte im Anschluss an den wegen des Hurricanes Milton verschobenen Staatsbesuch in Deutschland auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz stattfinden sollen. Das Treffen solle nun im November stattfinden, hieß es weiter. Offen blieb, ob der Präsident dafür, wie ursprünglich geplant, erneut nach Deutschland reisen würde oder ob das Treffen an einem anderen Ort ausgerichtet wird, etwa in Washington.

Die Absage des Ramstein-Gipfels war als Rückschlag für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij beim Werben um Unterstützung für seinen sogenannten Siegesplan gewertet worden, den er am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel vorstellen wollte. Für das Treffen in Ramstein hatten mehr als 20 Staats- und Regierungschefs zugesagt. Selenskij hatte darauf gesetzt, bei dem Treffen nochmals Zusagen für weitere militärische Unterstützung zu erhalten. Er sollte dort neben Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede halten.

Auch Keir Starmer und Emmanuel Macron stoßen in Berlin dazu

Selenskij telefonierte am Mittwoch erneut mit Biden, der ihm ein weiteres Paket mit militärischer Unterstützung in Höhe von 425 Millionen Dollar zusagte. Enthalten sind unter anderem Javelin-Panzerabwehrraketen und Flugabwehrraketen. Selenskij wirbt aber auch darum, von westlichen Staaten gelieferte Waffensysteme gegen Militärstützpunkte auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen, von denen aus die russische Armee ihre Angriffe auf die Ukraine führt. Während in Frankreich und Großbritannien dazu Bereitschaft besteht, lehnen Biden und auch Scholz dies bislang ab. Auch sind Washington und Berlin gegen einen raschen Beitritt der Ukraine zur Nato, auf den Selenskij dringt. Thema bei den Gesprächen in Berlin wird nach US-Angaben auch der von den G-7-Staaten im Mai in Aussicht gestellte Kredit in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Ukraine sein, der bis Jahresende aufgelegt sein soll.

Der Krieg in der Ukraine wird zentrales Thema bei Bidens Gesprächen in Berlin sein. Nach einem Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue wird Scholz den US-Präsidenten im Bundeskanzleramt empfangen. Am Nachmittag stoßen der britische Premier Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dazu; auch dieses sogenannte Quad-Treffen war in der ursprünglichen Besuchsplanung vorgesehen. Gestrafft wurde dagegen das Rahmenprogramm, so verzichtet Biden auf den Gang durchs Brandenburger Tor.

Mit Scholz werde Biden das gesamte Spektrum der globalen Themen besprechen, kündigte das Weiße Haus an. Es werde um Fragen der Sicherheit und Verteidigung gehen, aber auch darum, die Wirtschaft und den bilateralen Handel zu stärken. Der wirtschaftliche Austausch belief sich im vergangenen Jahr auf 325 Milliarden Dollar, in diesem Jahr haben die USA China als wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik abgelöst. Biden und Scholz werden auch über die Bekämpfung von Antisemitismus sprechen, hieß es, und darüber, wie die Demokratien widerstandsfähiger gemacht werden können.

In Berlin werden massive Verkehrsbehinderungen erwartet

Die US-Regierung bezeichnete Bidens Besuch als Beweis für die enge Partnerschaft der Vereinigten Staaten und Deutschlands. Das Weiße Haus würdigte die Rolle Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine und die Rolle der Bundesregierung dabei, die Geschlossenheit der EU in dieser Frage zu wahren. Der US-Regierungsbeamte führte zudem die Unterstützung Deutschland bei einem Gefangenenaustausch mit Russland an und die Tatsache, dass die Bundesrepublik in diesem Jahr die in der Nato vereinbarte Quote einhält, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung aufzuwenden. Auch die Beziehungen zwischen den Menschen in beiden Ländern seien eng.

Biden werde ein neues Austauschprogramm ankündigen, das „auf unserem Engagement für die Demokratie und den demokratischen Werten aufbaut“ Zudem werde er einen neuen transatlantischen Dialog initiieren, der private Investitionen mit neuen Technologien verbinden soll, zum Beispiel mit Künstlicher Intelligenz.

Der Staatsbesuch geht in Berlin mit massiven Verkehrsbehinderungen und Sperrungen im Regierungsviertel und rund um den Potsdamer Platz einher, wo Biden im Ritz Carlton übernachtet. Sie sind der höchsten Sicherheitsstufe geschuldet, die für den US-Präsidenten gilt. Die Einschränkungen beginnen bereits an diesem Donnerstagnachmittag. Die Air Force One sollte gegen 22 Uhr auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg landen.