Selenskij in Washington

Noch am Dienstagmorgen war der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij auf Truppenbesuch in der Frontstadt Bachmut.

Der ukrainische Präsident verlässt das erste Mal seit dem russischen Überfall sein Land. Warum reist er ausgerechnet jetzt und wie kommt er überhaupt in die US-Hauptstadt?

Von Florian Hassel

Es ist eine Reise, bei der wohl nicht nur die Ukrainer gern erfahren würden, wie sie überhaupt möglich war. Ihr Präsident Wolodimir Selenskij wird noch an diesem Mittwoch zu Besuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington eintreffen. Es ist das erste Mal seit dem russischen Überfall am 24. Februar, dass Selenskij sein Land verlässt.