Am Samstag dann endlich ein Lichtblick aus Bidens Sicht: Bernie Sanders, Senator von Vermont und immer noch politisches Schwergewicht des linken Amerika, meldete sich unterstützend zu Wort. In einem Beitrag in der New York Times schrieb er, es sei „Zeit, dass die Demokraten mit der Streiterei und den Kleinlichkeiten aufhören“. Biden sei zwar alt und vielleicht nicht der ideale Kandidat, aber er solle der demokratische Kandidat bleiben. Mit einem effektiven Wahlkampf werde er „Trump nicht nur besiegen, sondern ihn vernichtend schlagen“.

Sanders ist selbst ein Jahr älter als Biden, und eigentlich gehören er und Joe Biden unterschiedlichen Lagern an. Bei den Vorwahlen 2020 trat Sanders als Hoffnung der Parteilinken an, zog seine Kandidatur aber zu Gunsten von Biden zurück.

Dementsprechend betont Sanders in seinem Beitrag in der New York Times zu Beginn seine Meinungsverschiedenheiten mit dem Präsidenten, kommt aber dennoch zu dem Schluss, dass Biden der Richtige sei. Er könne stolz auf eine starke Bilanz zurückblicken, und mache den Wählern starke Angebote für die Zukunft. Wenn er und die Demokraten sich nicht entzweien und ablenken ließen, werde er gewinnen. Sanders halte Biden für den „effektivsten Präsidenten“ in der modernen Geschichte des Landes. Der Amtsinhaber sei „der stärkste Kandidat, um Donald Trump - einen Demagogen und pathologischen Lügner - zu schlagen“.

Biden kämpft derzeit an allen Fronten darum, seine Kandidatur für die Präsidentenwahl im November zu retten. Etliche Parteikollegen haben den Demokraten bereits öffentlich dazu aufgefordert, aus dem Rennen auszusteigen.