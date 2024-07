Chuck Schumer, der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, lobte Biden dafür, dass er die Partei und die Zukunft des Landes über dessen eigenes Wohl stelle. Der heutige Tag zeige, schreibt Schumer bei X, dass Biden „ein wahrer Patriot und ein großartiger Amerikaner“ sei. Schumer gehörte zu jenen Demokraten, die hinter den Kulissen versuchten, Biden von einem Rückzug zu überzeugen.

Auch Hakeem Jeffries, der den Demokraten im Repräsentantenhaus vorsitzt, versuchte in den vergangenen Tagen auf Biden einzuwirken. Nun schreibt er bei X, die USA seien ein besser Ort, „weil Präsident Joe Biden uns mit Intelligenz, Anmut und Würde geführt hat. Wir sind ihm auf ewig dankbar.“

Gretchen Whitmer, Gouverneurin in Michigan, lobte Biden für dessen Verdienste, vor allem im Gesundheitsbereich sowie beim Ausbau der Infrastruktur. Whitmer gehört zu den Namen, die bei den Demokraten als mögliche Nachfolger für Biden kursieren. Sie schreibt, sie werde im Wahlkampf weiterhin alles dafür tun, um Donald Trump zu stoppen.

Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien zählt ebenfalls zu den möglichen Kandidaten. Er dankte dem US-Präsidenten auf X für dessen Arbeit. Biden werde „als einer der einflussreichsten und selbstlosesten Präsidenten in die Geschichte eingehen“. Biden habe für die arbeitende Bevölkerung gekämpft und außergewöhnliche Ergebnisse erzielt.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump bezeichnete Biden gegenüber CNN als den „mit Abstand schlechtesten Präsidenten in der Geschichte unseres Landes“. Auch wenn Bidens Nachfolge bisher nicht geklärt ist, geht Trump davon aus, bei der Wahl gegen Vizepräsidentin Kamala Harris anzutreten. Dem Duell sieht Trump optimistisch entgegen. Harris sei leichter zu besiegen als Trump, sagte er CNN. Auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social wurde Trump deutlicher. Biden sei nicht „diensttauglich“, schrieb er dort. Er wiederholte dort die Lüge, dass Biden 2020 nur durch eine gefälschte Wahl ins Amt gekommen sei.

J. D. Vance, Trumps Kandidat für die Vizepräsidentschaft, schließt aus Bidens Rückzug, dass dieser nicht fit genug sei, um weiter Präsident zu sein. „Wenn Joe Biden seinen Wiederwahlkampf beendet, wie kann er dann rechtfertigen, Präsident zu bleiben?“, fragte Vance bei X.

Auch Mike Johnson, der republikanische Sprecher im Repräsentantenhaus ruft Biden zu einem sofortigen Rücktritt auf.

Jill Biden, Joe Bidens Ehefrau, war in den vergangenen Wochen wohl dessen lauteste Fürsprecherin. Nach dessen desaströsen TV-Auftritt stärkte sie ihm den Rücken und galt auch hinter den Kulissen als einflussreiche Unterstützerin des US-Präsidenten. Bei Instagram teilte Jill Biden nun den Brief, in dem ihr Mann seinen Rückzug erklärt und kommentierte ihn mit zwei Herz-Emojis.