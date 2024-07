während der letzten dreieinhalb Jahre haben wir als Nation große Fortschritte gemacht.

Amerika hat heute die stärkste Wirtschaft der Welt. Wir haben historische Investitionen in den Wiederaufbau unserer Nation gesteckt, indem wir die Kosten der Medikamente für Senioren und Seniorinnen gesenkt haben und die Krankenversicherung für Millionen Amerikaner bezahlbar gemacht haben. Wir haben dringend benötigte Hilfe für eine Million Veteranen bereitgestellt, die giftigen Substanzen ausgesetzt waren. Haben die ersten Waffengesetze in 30 Jahren verabschiedet. Die erste Afroamerikanerin für den Supreme Court ernannt. Und die wichtigste Klimagesetzgebung in der Geschichte der Welt verabschiedet. Amerika war nie besser aufgestellt, eine Führungsposition zu übernehmen, als heute.

Ohne das amerikanische Volk hätte ich das nicht geschafft. Zusammen haben wir eine Jahrhundertpandemie und die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Great Depression überwunden („Große Depression“, eine schwere Wirtschaftskrise in den USA vor knapp 100 Jahren, Anm. d. Red.). Wir haben unsere Demokratie beschützt und gefestigt. Und wir haben unsere Bündnisse auf der ganzen Welt erneuert und verstärkt.

Es war die größte Ehre meines Lebens, Ihr Präsident gewesen zu sein. Und obwohl es meine Absicht war, mich wiederwählen zu lassen, glaube ich, dass es im besten Interesse meiner Partei und des Landes ist, mich zurückzuziehen und für den Rest der Amtszeit voll auf meine Aufgaben als Präsident zu konzentrieren.

Ich werde mich im Laufe der Woche an die Nation wenden, um meine Entscheidung zu erklären.

Mein tiefster Dank gilt allen, die so hart für meine Wiederwahl gearbeitet haben. Ich möchte mich bei Vizepräsidentin Kamala Harris bedanken. Sie war eine außerordentliche Partnerin bei dieser großen Aufgabe. Und meine herzliche Anerkennung gilt dem amerikanischen Volk für das Vertrauen, das Sie in mich gesetzt haben.

Ich glaube heute, was ich schon immer geglaubt habe: Es gibt nichts, was Amerika nicht tun kann – wenn wir es zusammen tun. Wir müssen uns nur daran erinnern, dass wir die Vereinigten Staaten von Amerika sind.

Joe Biden“