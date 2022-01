Ukraine in der Nato? So schnell nicht, sagt Biden

Von Hubert Wetzel, Washington

Am Ende dieser Pressekonferenz weiß man nicht mehr genau, wer jetzt eigentlich derjenige ist, der Joe Biden am meisten auf die Nerven geht. Ist es Wladimir Putin, der russische Präsident, der mit einem Einmarsch in der Ukraine droht? Ist es Mitch McConnell, der Anführer der Republikaner im US-Senat, der - so zumindest sieht Biden es - nichts Anderes im Sinn hat als dem Demokraten die Präsidentschaft kaputt zu machen?