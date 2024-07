Auf dem Gipfel der Nato in Washington D.C. lief es eigentlich gut für Joe Biden . Er hielt eine seiner wohl besten Reden der vergangenen Wochen , keine Aussetzer, keine Stolperer, ein fehlerfreier Auftritt. Es schien, als könne der US-Präsident die Debatte um sein Alter und seine Kandidatur aussitzen oder sie zumindest vorerst beruhigen. Dann setzte sich Nancy Pelosi ins Fernsehen, die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses. In der Sendung „Morning Joe“ bei MSNBC, wo Biden noch am Montag versuchte, die Diskussionen um ihn zu beenden , sagte nun Pelosi sinngemäß, Biden solle sich das mit der Kandidatur nochmal überlegen.

„Es liegt am Präsidenten zu entscheiden, ob er kandidiert“, sagte sie und fügte hinzu: „Wir alle ermutigen ihn, diese Entscheidung zu treffen. Die Zeit wird knapp.“ Dabei hatte Biden genau das die letzten Tage immer wieder getan und gesagt, er werde nicht weichen und sich dem Duell mit Trump im November stellen. Vom Moderator darauf hingewiesen, wich Pelosi aus. Stattdessen schob sie nach: „Er wird geliebt, er wird respektiert, und die Menschen wollen, dass er diese Entscheidung trifft.“ Sie bat die Demokraten einzig, ihre Kritik nicht mehr öffentlich zu äußern, solange Joe Biden noch mit seinen Gästen am Nato-Gipfel beschäftigt sei.

Pelosi hatte sich nach Bidens TV-Debakel gegen den republikanischen Herausforderer Donald Trump zunächst eisern hinter den US-Präsidenten gestellt. Doch bereits in der vergangenen Woche äußerte Pelosi erste Zweifel und sagte, dass es eine „berechtigte Frage“ sei, ob es sich bei Bidens Patzer im TV-Duell „nur um eine Episode oder einen Zustand“ gehandelt habe.

Biden dürfte das Interview von Pelosi natürlich mitbekommen haben, auch weil er „Morning Joe“ offenbar mit „religiösem Eifer“ verfolge, wie die New York Times schreibt. Beim Nato-Gipfel fragte einer der Journalisten den US-Präsidenten, ob er glaube, dass Pelosi noch hinter seiner Kandidatur stehe. Biden antwortete mit einer geballten Faust. Damit steigt der Druck, am Donnerstag eine perfekte Pressekonferenz zum Ende des Gipfels abzuhalten. Biden stellt sich den Fragen der Medien deutlich seltener als frühere Präsidenten, der Termin vom Donnerstag ist seine erste Solo-Pressekonferenz in diesem Jahr, einem Wahljahr.

Pelosi ist nicht die einzige Demokratin, die die Debatte um Bidens Kandidatur am Köcheln hält. Am Mittwoch schrieb Peter Welch, Abgeordneter für den Bundesstaat Vermont, in der Washington Post, Biden solle zum „Wohle des Landes“ darauf verzichten, noch einmal anzutreten.

Vor wenigen Wochen hatte Clooney noch Spenden für Biden gesammelt

Derweil verstärken auch die Republikaner ihre Angriffe auf Biden. Der Vorsitzende des wichtigen Kontrollausschusses im Repräsentantenhaus lud mehrere ranghohe Mitarbeiter des Weißen Hauses vor. Die Republikaner werfen Bidens Umfeld vor, dessen Gesundheitszustand zu vertuschen. Unter den Vorgeladenen ist auch ein enger Berater von First Lady Jill Biden. Ob die Vorgeladenen tatsächlich aussagen werden, ist ungewiss.

Auch einflussreiche Stimmen aus Hollywood, einer bedeutenden Spendenquelle für die Demokraten, erheben sich gegen Biden. In einem großen Meinungstext in der New York Times ruft Schauspieler George Clooney den Präsidenten dazu auf, sich aus dem Rennen zurückzuziehen. Eine Schlacht, die Biden nicht gewinnen könne, sei der Kampf gegen die Zeit, schreibt er da. Erfolgsregisseur und Produzent Rob Reiner („Harry und Sally“) schloss sich Clooney an und schrieb: „Die Demokratie steht vor einer existenziellen Bedrohung. Wir brauchen jemand Jüngeren, der zurückschlägt. Joe Biden muss Platz machen.“

Stimmen aus Hollywood haben bei den Demokraten durchaus Gewicht – erst vor wenigen Wochen hatte Clooney gemeinsam mit anderen Stars wie Julia Roberts Spenden für Bidens Wahlkampf gesammelt. Schon bei der Veranstaltung machte Biden auf Clooney einen müden und fahrigen Eindruck, wie er jetzt schreibt. Der Präsident sei nicht der kämpferische Kandidat von 2020 gewesen: „Er war derselbe Mann, den wir alle bei der Debatte gesehen haben.“