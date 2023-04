"Welcome home, Joe": Die Iren begrüßen Präsident Biden durchaus freudig, hier vor einem Pub in Dundalk.

Von Michael Neudecker, London

Die Iren sind überall in Amerika, sogar das Weiße Haus in Washington wurde einst von einem irischstämmigen Architekten entworfen. Joe Biden, Nachfahre irischer Auswanderer nach Amerika, erzählte das am Mittwoch in Belfast, als er seine erste Rede während seines Besuchs hielt, vor Studenten der Universität dort. "Wenn ihr mein Büro im Oval Office betretet", sagte der US-Präsident, "ratet mal, wer das Weiße Haus gebaut hat, ein Irishman", die Studenten lachten, weshalb Biden gleich hinterherschob: "Kein Witz!"

Man kann nicht sagen, dass Joe Biden sich keine Mühe geben würde, besonders locker rüberzukommen in der Heimat seiner Vorfahren. Er macht Selfies in der Menschenmenge, hält Small Talk im Irish Pub, beantwortet Kinderfragen am Militärstützpunkt, und zu einem Foto, auf dem er Menschen in Dublin auf der Straße die Hände schüttelt, steht auf seinem offiziellen Twitter-Account: "In Irland ankommen ist wie nach Hause zurückkehren." Seit Dienstagabend ist Biden auf der irischen Insel, nach ein paar Stunden in Belfast ist er am Mittwochabend nach Irland weitergereist.

US-Investoren wären bereit, ihre Engagements "zu verdreifachen" - wenn es wieder Stabilität gebe

Er hat in Irland am Donnerstag zwar auch ein paar ernsthafte Termine absolviert, darunter eine Ansprache im irischen Parlament, vor allem aber stehen Besuche der Regionen auf dem Programm, in denen seine Vorfahren einst lebten. Joe Biden, der nette alte Onkel aus Amerika, das ist das Bild, das seine PR-Leute in diesen Tagen versuchen zu zeichnen, auch wenn er dabei manchmal beinahe wirkt wie ein berühmter Tourist. Schließlich waren vor seinem Abflug bereits mehrere unmissverständliche Signale aus Nordirland über den Atlantik geschickt worden, dass Biden sich besser nicht einmischen solle in die nordirische Politik. Es sei klar, sagte die frühere nordirische Regierungschefin und DUP-Vorsitzende Arlene Foster gar, "Joe Biden hasst das United Kingdom." Joe Biden betont seine irisch-katholische Identität gern, und in Nordirland wird das noch immer gleichgesetzt mit der Haltung, für eine Wiedervereinigung Nordirlands mit Irland zu sein.

Detailansicht öffnen Irlands Regierungschef Leo Varadkar und der amerikanische Präsident in Dublin, wo Schülerinnen die gälische Sportart Camogie demonstrieren. (Foto: JIM WATSON/AFP)

Bidens Presseteam informierte die britischen Medien umgehend, Biden sei überhaupt nicht "anti-britisch", im Gegenteil. Biden schob dann vor lauter Lässigkeit bei seiner Ankunft am Dienstagabend am Flughafen in Belfast Rishi Sunak nach einem kurzen Handschlag zur Seite, was in den sozialen Medien zu gehässigen Witzeleien führte, Biden habe den britischen Premierminister nicht erkannt. Beim Pub-Besuch am Mittwochabend dankte Biden dem Rugby-Spieler Rob Kearney, einem seiner vielen entfernten Cousins in Irland, der "die Black and Tans plattgemacht" habe, weshalb seine Pressestelle das Transkript seines Auftritts nachträglich korrigieren musste. Biden meinte die "All Blacks", das neuseeländische Rugby-Team. Die "Black and Tans" waren eine britische Militäreinheit, die Anfang des 20. Jahrhunderts brutal gegen irische Rebellen kämpften.

Aber Irland ist Biden grundsätzlich wohlgesonnen, "welcome home, Joe", rief jemand aus der Menge in der Kleinstadt Dundalk, einem Heimatort seiner Vorfahren. Einen "köstlichen Fauxpas" nannte die Irish Times die Sache mit den "Black and Tans", und der Irish Mirror bemerkte, Biden habe die Leute im Pub mit seinem Versprecher "zum Lachen gebracht".

Politisch entschied sich Biden tatsächlich für betonte Zurückhaltung, er mische sich nicht ein, sagte er bei mehreren Gelegenheiten. Entscheidungen zu treffen für eine dringend nötige Regierungsbildung in Nordirland, "das liegt an Ihnen, nicht an mir", sagte Biden. Wobei US-Investoren schon bereit wären, ihre Engagements in Nordirland "zu verdreifachen", wenn es wieder Stabilität gebe. Derzeit liegt das Investitionsvolumen amerikanischer Firmen in Nordirland bei etwa zwei Milliarden Dollar.

Von Stabilität aber ist Nordirland 25 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen derzeit weit entfernt, jedenfalls politisch. Das Karfreitagsabkommen beendete am 10. April 1998 die 30 Jahre währenden "Troubles", die Unruhen, während der katholische Nationalisten gegen protestantische Unionisten kämpften. Im Abkommen wurde unter anderem festgehalten, dass Nordirland weiter ein Teil des Vereinigten Königreichs ist, aber eine eigene Regionalregierung bekommt, in der sich die größte Partei der Nationalisten die Regierungsgeschäfte mit der größten Partei der Unionisten teilt. Das bedeutet: Der Wahlsieger besetzt das Amt des Regierungschefs, die danach folgende größte Partei des anderen Flügels besetzt das Amt des Stellvertreters. Seit 1998 gewannen ausschließlich die Unionisten die Wahlen, zumeist stellte die Democratic Unionist Party (DUP) den Regierungschef. Bis zum Mai 2022.

Die DUP weigert sich seit einem Jahr, mit Sinn Feín eine Regierung zu bilden

Im Mai 2022 gewann Sinn Féin zum ersten Mal die Wahlen in Nordirland, danach sprach Vize-Chefin Michelle O'Neill von einer "neuen Ära". Sinn Féin galt lange als der politische Arm der militanten IRA, einem der Haupt-Kämpfer der "Troubles", O'Neill und die Parteichefin Mary Lou McDonald aber verurteilen Gewalt, sie redeten im Wahlkampf vor allem über lebensweltliche Themen wie die steigenden Lebenshaltungskosten. Laut Karfreitagsabkommen würde Sinn Féin nun also zum ersten Mal überhaupt die nordirische Regierung leiten, die DUP bekäme das Amt des Stellvertreters. Die DUP aber weigert sich seit einem Jahr, mit Sinn Féin eine Regierung zu bilden.

DUP-Chef Jeffrey Donaldson betonte auch jetzt noch einmal, dass seine Partei nicht zufrieden sei mit der aktuellen Lage, Joe Bidens Besuch ändere daran nichts. Wann es wieder eine Regierung geben werde, wisse er auch nicht, "ich arbeite nicht mit Deadlines", sagte Donaldson. Der britische Nordirland-Minister Chris Heaton-Harris sagte kürzlich, ein Datum zu prognostizieren, zu dem es in Belfast eine Einigung gebe, das sei "wie ein vierblättriges Kleeblatt zu verkaufen". Die DUP begründet ihre Blockade damit, dass sie "um unseren Platz im Vereinigten Königreich" fürchte, wie Donaldson am Mittwoch sagte. Die Regierung in London tue nach dem Brexit zu wenig, um zu verhindern, dass die Menschen in Nordirland - die ja zu 56 Prozent gegen den Brexit stimmten - sich mehr und mehr irisch fühlten als britisch.

Für die DUP verkörpert nicht zuletzt jemand wie Joe Biden diese Haltung. Es sei begrüßenswert, sagte Donaldson, dass der US-Präsident sich dann doch rausgehalten habe, auch wenn er mehrere nordirische Parteichefs zu einem kurzen Gespräch traf. Am Samstag fliegt Joe Biden wieder zurück nach Washington, in sein anderes Zuhause.