Der Präsident wehrt sich gegen Parteikollegen, die ihn zum Rückzug überreden wollen. In einem Interview mit dem den Demokraten freundlich gesinnten Sender MSNBC wiederholt er seine Position – und wechselt die Strategie.

Von Peter Burghardt, Washington

Die letzten Termine von Joe Biden im amerikanischen Fernsehen waren nicht so erfolgreich, weder im Ton noch im Bild. Bei der Debatte der Präsidentschaftskandidaten gegen Donald Trump Ende Juni auf CNN sah der Amtsinhaber so alt aus, dass seither auch Parteifreunde an seiner Eignung für eine weitere Bewerbung zweifeln. Bei seinem Interview mit ABC wurde es dann kürzlich nur unwesentlich besser. Unter anderem deshalb hat Biden diese neue Woche mit einem Anruf bei seinem Lieblingssender eröffnet.