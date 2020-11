Der Sieger der US-Präsidentschaftswahl Joe Biden wendet sich erstmals als President-elect und zusammen mit seiner künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris an die Nation. Die beiden treten um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Bidens Heimatstadt Wilmington, Delaware, auf.

Im ganzen Land, vor allem in größeren Städten wie New York und Washington, feiern Bidens Anhänger derweil seinen Sieg. Nach fünf Tagen der Stimmauszählung war es am Samstag schließlich der Bundesstaat Pennsylvania, der an Biden ging, und ihm die nötigen restlichen Wahlleute bescherte, um der 46. Präsident der USA werden zu können.

Bidens erste Reaktion auf Twitter wirkte bescheiden: "Amerika, ich bin geehrt, dass ihr mich ausgewählt habt, unser großartiges Land zu führen. Die Arbeit, die vor uns liegt, wird hart, aber ich verspreche euch dies: Ich werde ein Präsident für alle Amerikaner sein - ob ihr für mich gestimmt habt oder nicht. Ich werde an dem Glauben festhalten, den ihr mir anvertraut habt."