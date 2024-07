Von Fabian Fellmann, Washington

Mit einem starken Auftritt an der Feier zum 75-Jahr-Jubiläum der Nato hat US-Präsident Joe Biden am Dienstag einen Tag beendet, der seine Kritiker erlahmen sah. Nüchtern berichtete der Vertreter der Hauptstadtkorrespondenten: „Er redete mit einer kräftigen Stimme, keine Stolperer, von einem Teleprompter.“ Eine der am besten gehaltenen Reden der jüngeren Vergangenheit sei es gewesen, hielt David Sanger von der New York Times fest, der Biden als Vertreter aller Print-Reporter während des ganzen Gipfeltags begleitete.