Handelskrieg:Biden hebt Zölle für China drastisch an

US-Präsident Joe Biden hebt die Importabgabe auf Elektroautos aus China auf das Vierfache an, von 25 auf 100 Prozent. Die neuen Abgaben auf Halbleiter und Solarpanels steigen auf 50 Prozent. Für Stahl, Aluminium, Batterien, einige Mineralien, Medizinprodukte und Schiffskräne sind künftig 25 Prozent fällig. Die Zollerhöhungen hat das Weiße Haus am Dienstag mit "unfairen Handelspraktiken" Chinas begründet. Es gelte, den Aufbau der eigenen Industrie im Bereich der erneuerbaren Energien gegen die Konkurrenz aus Fernost zu schützen. Unter Bidens Führung haben die USA dafür mehr als eine Billion Dollar an Subventionen und Steuererleichterungen beschlossen.