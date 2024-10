Joe Bidens Regierungsmaschine Air Force One landete am späten Abend in der deutschen Hauptstadt. Dort will der US-Präsident am Freitag unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzler Olaf Scholz treffen will. Der 81-Jährige hätte ursprünglich eine Woche zuvor nach Berlin reisen sollen, hatte den Trip aber kurzfristig abgesagt - wegen eines Hurrikans, der zu der Zeit auf die Südostküste der USA zusteuerte. Der Ukraine-Gipfel, der unter seiner Leitung in Ramstein stattfinden sollte, wurde ebenfalls verschoben. Nun holt Biden seinen Besuch in reduzierter Form nach, mit einem kurzen Arbeitsbesuch anstelle eines Staatsbesuches.