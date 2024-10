Von Peter Burghardt, Paul-Anton Krüger, Washington/Berlin

Eine Hommage für den amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Deutschland sollte es werden, ein Staatsbesuch von Freitag an in Berlin mit militärischen Ehren, Bankett und Defilee beim Bundespräsidenten im Schloss Bellevue, einem Gang durchs Brandenburger Tor und einem langen Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich Biden ebenso verbunden fühlt, wie ihn der US-Präsident als Verbündeten schätzt.