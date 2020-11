Von Daniel Brössler, Berlin

Deutschland unterhält zu aller Welt diplomatische Beziehungen, insgesamt zu mehr als 190 Ländern. Ein Staat aber fehlte bisher - Bhutan. Das Auswärtige Amt feiert in Berlin in diesem Jahr zwar bereits sein 150. Gründungsjubiläum, doch erst am Mittwoch konnte es die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu dem kleinen Königreich im Himalaja zwischen Indien und China vermelden. Man freue sich, "einen neuen Partner in Asien hinzuzugewinnen, der sich für eine regelbasierte, multilaterale internationale Ordnung einsetzt". Das sei ein "Ehre".

In der Tat ist das Land am Dach der Welt wählerisch, wenn es um diplomatische Kontakte geht. Deutschland ist erst der 53. Staat, mit dem Bhutan offiziell in Kontakt tritt. Das liegt an der besonderen Geschichte Bhutans, das über Jahrzehnte sein Heil in der Abgeschiedenheit suchte und sich erst seit dem 2008 begonnenen Demokratisierungsprozess vorsichtig öffnet. Vorher war das kleine Land vertraglich eng an Indien gebunden, das weitgehend auch die Außenpolitik übernahm.

Das Königreich Bhutan sei auch bisher schon ein wichtiger Partner etwa bei der Klima- und Umweltpolitik oder beim Erhalt von Kulturgütern gewesen, betonte das Auswärtige Amt. Durch die formalisierten Beziehungen könne das nun vertieft werden.

Eine deutsche Botschaft in der Hauptstadt Thimphu wird es aber erst einmal nicht geben. Das übernimmt die deutsche Vertretung in Delhi. Der dortige Botschafter Walter Lindner kann sich einen weiteren Titel auf die Visitenkarte drucken lassen: Er wird nun auch Botschafter der Bundesrepublik in Bhutan.