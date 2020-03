Detailansicht öffnen Piet Ploeg (links) und Anton Kotte auf dem Weg zum Gericht. Sie haben bei dem Absturz enge Verwandte verloren. (Foto: Peter Dejong/AP)

Es sind drei eher untergeordnete Akteure und ein höherer Entscheidungsträger, die sich seit Montag als Angeklagte wegen des Abschusses von Malaysia-Airlines-Flug MH 17 verantworten müssen. Im Gerichtssaal erscheint keiner der Angeklagten. Sergej Dubinskij, Offizier des Militärgeheimdienstes GRU im mutmaßlich von Moskau organisierten Krieg in der Ostukraine, war laut Anklage für den Weitertransport des Buk-Flugabwehrsystems verantwortlich, das die 53. Brigade der russischen Armee am 23. Juni 2014 von Kursk auf den Weg in die Ostukraine geschickt hatte.

Sein Kollege Leonid Chartschenko, Kommandeur eines Aufklärungsbataillons, dirigierte demnach am 17. Juli 2014 andere Kommandeure zum Standort des Buk-Systems südlich des ukrainischen Orts Snischne. Das geht aus abgefangenen Funksprüchen hervor. Angeklagter Nummer drei, GRU-Offizier Oleg Pulatow, war der Anklage nach verantwortlich für die Sicherung des Systems, das am Nachmittag des 17. Juli 2014 Passagierflug MH-17 abgeschossen haben soll: anscheinend, weil Besatzung und Kommandeure die Maschine irrtümlich für einen Antonow-Militärtransporter der ukrainischen Luftwaffe hielten.

Dass die niederländischen Staatsanwalte diese Offiziere angeklagt haben, gründet sich auf abgefangene Telefonate und Funksprüche. Niederländisches Recht erlaubt, nicht nur die Ausführenden, sondern auch die Organisatoren eines Verbrechens anzuklagen. Die Niederländer haben weitere Verfahren nicht ausgeschlossen und seit der Anklage im Juli 2019 weiteres Material präsentiert. Darin kommen Leute bis hinauf zu Wladislaw Surkow vor, der als Ratgeber von Präsident Wladimir Putin bis vor Kurzem für die Organisation und Aufsicht über den Krieg in der Ostukraine verantwortlich war.

Wer sich nicht durch 36 000 Seiten Dokumente nebst Videos und Audioaufnahmen wühlen will, dem bietet die englische Investigativgruppe Bellingcat den besten Überblick über die vorliegenden Beweise - auch die gegen den höchstrangigen Angeklagten Nummer vier: Igor Girkin, Kampfname "Strelkow", russischer Pass 4506460961, zumindest früher wohnhaft in der Moskauer Schenkurskij-Passage 8b.

Igor Girkin gab den Abschuss in einem russischen sozialen Netzwerk bekannt

Girkin, 49 Jahre alt, einst Oberst in der Anti-Terror-Abteilung des russischen Geheimdienstes FSB und zu Beginn des Krieges in der Ostukraine der EU und Kiew zufolge im Dienst des Militärgeheimdienstes GRU, war seit April 2014 "Verteidigungsminister" und Kommandeur des gesamten Sicherheitsapparates der von Moskau organisierten "Volksrepublik Donezk" (DNR). Girkin hatte in Moskau im Juni 2013 das Konzept eines verdeckten Krieges auf fremden Territorium vorgestellt und setzte es mutmaßlich in der Ostukraine um. Es soll auf einer Idee des russischen Generalstabschefs Walerij Gerassimow aufbauen. Einige ukrainische Lokalpolitiker, die gegen die "Volksrepublik" auftraten, wurden ermordet.

Der Anklage zufolge drängten Girkin und sein Vertrauter, DNR-"Ministerpräsident" Alexander Borodai, Moskau von Juni 2014 an, mehr Militärgerät und Flugabwehrgeschütze zu schicken, um eine Niederlage gegen die damals noch militärisch überlegenen Ukrainer zu verhindern. Borodai reiste dafür auch nach Moskau oder telefonierte am 11. Juli 2014 mit Wladislaw Surkow. Drei Tage vor dem Abschuss von MH 17, am 14. Juli 2014, fand laut Anklage im Örtchen Krasnodon ein Treffen zwischen Girkin, GRU-Offizier Oleg Iwanikow und dem nominell pensionierten russischen General Nikolaj Tkatschew statt: Alle militärischen Aktivitäten und die Lieferungen des russischen Militärs an die "Rebellen" in Donezk und Lugansk sollten von Tkatschew koordiniert werden.

Moskau liefert seine Staatsbürger grundsätzlich nicht aus

Girkin gab 30 Minuten nach dem Abschuss der MH 17 im russischen Sozialnetzwerk "vKontakte" bekannt: "Im Bezirk Tores haben wir gerade eine Antonow-26 abgeschossen. Wir haben ja gewarnt - fliegt nicht in unserem Himmel. Das Vögelchen ist auf einem Feld heruntergefallen, Wohngebiete wurden nicht berührt, Zivilisten nicht betroffen." Als Minuten später klar wurde, dass tatsächlich 298 unschuldige Menschen ums Leben gekommen waren, löschte Girkin die Nachricht - und bestreitet bis heute jede Verantwortung.

Girkin lebt in Moskau und gibt als angeblicher "gesellschaftlich Aktiver" regelmäßig Interviews. Eine Auslieferung muss er nicht fürchten - Russland liefert seine Staatsbürger grundsätzlich nicht aus; erst recht keine Geheimdienstoffiziere. Das Gleiche gilt für den angeblich in Rostow lebenden Dubinskij. Pulatow soll ebenfalls in Russland leben, der ukrainische Staatsbürger Chartschenko soll in der von Moskau kontrollierten Ostukraine sein.

Fast hätten die Niederländer beim Prozess einen Kronzeugen aufbieten können: Wladimir Zemach, seinerzeit in der DNR Kommandeur einer Luftabwehreinheit. Im Sommer 2019 entführte ihn der ukrainische Geheimdienst SBU aus dem Rebellengebiet. Die niederländischen Ermittler konnten ihn in Kiew mehrmals verhören. Doch als Kiew und Moskau im September 2019 ihren ersten Gefangenenaustausch seit Jahren organisierten, bestand der Kreml darauf, dass Zemach nach Moskau ausgeflogen wurde.