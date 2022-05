Das Statistische Bundesamt hat bisher etwa sieben Millionen ausgefüllte Online-Fragebögen zum Zensus 2022 erhalten. 6,6 Millionen Bürger hätten Antworten zur Gebäude- und Wohnungszählung gesendet, etwa 400 000 diejenigen zur Haushaltsbefragung, wie die Behörde am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dies sei ein sehr guter Start, sagte Projektleiterin Katja Wilken. Die staatliche Erhebung der Daten zu Bevölkerung, Wohnraum, Mieten, Heizung, Bildung und Erwerbstätigkeit soll etwa drei Monate dauern. Die Veröffentlichung aller daraus generierten Statistiken für Bund und Länder ist für November 2023 geplant. Es seien sehr viele Anrufe bei den Service-Hotlines eingegangen, teilte das Bundesamt am Freitag mir. Bis zu 3000 Bürger am Tag wollten Fragen stellen.