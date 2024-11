Deutsche Zivilschützer arbeiten an einem Plan, wie für den Fall eines Kriegs ausreichend Bunker für die Bevölkerung geschaffen werden können. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bestätigte der Süddeutschen Zeitung, dass man gemeinsam mit den Ländern an einem „nationalen Schutzraumkonzept“ arbeite. Die Arbeitsgruppe will alle öffentlichen und privaten Gebäude erfassen, die als Bunker genutzt werden können. Außerdem will sie erörtern, wie sich flächendeckend „Selbstschutzräume“ einrichten ließen, zum Beispiel in Kellerräumen oder Tiefgaragen. Ein Verzeichnis all dieser Schutzräume könnte beispielsweise über eine spezielle App zugänglich gemacht werden. Über entsprechende Pläne hatte zuvor die Bild-Zeitung berichtet. Von den 2000 öffentlichen Bunkern in Deutschland, die es zur Zeit des Kalten Kriegs gab, existieren heute nur noch 579.